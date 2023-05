『ミディアム』パトリシア・アークエット主演の新作コメディ『ハイ・デザート』が配信開始！

『ミディアム』シリーズのアリソン・デュボア役や『CSI:サイバー』シリーズのエイヴリー・ライアン役で人気を博すパトリシア・アークエット主演の新作コメディ『ハイ・デザート』は、5月17日(水)よりApple TV+にて独占配信スタート!



『ハイ・デザート』あらすじ

カリフォルニア州にある砂漠の町ユッカバレーで母親と暮らすペギー・ニューマンは、波瀾万丈の人生を歩んできた。最愛の母を亡くすと、人生をやり直すべく、私立探偵になろうと決意する。

『ハイ・デザート』キャスト&スタッフ

パトリシアがペギー役で主演を務める。ほかには、ブラッド・ギャレット(『THIS IS US 36歳、これから』)、ルパート・フレンド(『オビ=ワン・ケノービ』)、クリスティーン・テイラー(『バーニング・ラブ』)、バーナデット・ピータース(『グッド・ファイト』)、ジェフリー・ヴィンセント・パリース(『13の理由』)、ウェルチェ・オピア(『I MAY DESTROY YOU/アイ・メイ・デストロイ・ユー』)らが出演。

パトリシアのほか、ベン・スティラー(『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』)らが製作総指揮を担当。監督は、ジェイ・ローチ(『スキャンダル』)が務める。

(海外ドラマNAVI)