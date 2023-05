先週末(5月12日〜5月14日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』が、興行収入6,200万8,548ドル(約84億円)で2週連続となる首位に輝いた。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル135円計算)

先週は首位デビューを飾る一方、2017年公開の第2弾『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』のオープニング興収には及ばなかった本作。ただ、2週目の興収は前週比で約47.6%のダウンに留まっており、息の長いヒットを期待させる結果となった。アメリカ国内の累計興収は2億1,470万9,726ドル(約290億円)、世界で5億3,095万2,231ドル(716億7,855万1,185円)をあげている。

公開6週目の『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は興収1,261万2,020ドル(約17億円)で2位をキープ。累計興収は5億3,557万1,035ドル(約723億円)、世界で12億962万7,035ドル(約1,633億円)のまさにメガヒットを記録している。

トップ10内に初登場したのは、3位のダイアン・キートン主演作『ブック・クラブ: ザ・ネクスト・チャプター(原題) / Book Club: The Next Chapter』と、6位のベン・アフレック主演作『ヒプノティック(原題)/ Hypnotic』。新田真剣佑主演の『聖闘士星矢 The Beginning』は興収55万6,794ドル(約7,500万円)で12位スタートとなった。(編集部・入倉功一)

5月12日〜5月14日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』

2(2)『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

3(初)『ブック・クラブ: ザ・ネクスト・チャプター(原題) / Book Club: The Next Chapter』

4(3)『イーヴィル・デッド・ライズ(原題) / Evil Dead Rise』

5(4)『アー・ユー・ゼア・ゴッド? イッツ・ミー、マーガレット。(原題) / Are You There God? It's Me, Margaret.』

6(初)『ヒプノティック(原題) / Hypnotic』

7(6)『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

8(5)『ラブ・アゲイン(原題) / Love Again』

9(9)『AIR/エア』

10(7)『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』