歌手・俳優の郷ひろみが16日、自身のインスタグラムを更新。愛車を運転する姿を披露すると、「運転するお姿も素敵です」「私も隣に乗りたい」などと反響が集まっている。

【別カット】郷ひろみのドライブ姿を“助手席アングル”で堪能「こんな表情なさるんですね〜」

郷は「今日はテクニカルリハーサルだよ。自走で、スタジオに向かっているところ」「I’m driving my car to the studio!!」とつづり写真を投稿。紺色のカーディガンをまとった郷がハンドルを握る姿が“助手席アングル”で収められている。

郷が運転する車のハンドルにはメルセデス・ベンツのマークが。ベージュに統一されたゆったりとした車内からは高級感が漂う。真剣なまなざしで運転する郷の姿に、ファンからは「運転するお姿も素敵です」「ひろみさんの運転姿かっこいい〜私も隣に乗りたい」「安全運転よろしく哀愁です」「運転中はこんな表情なさるんですね〜クールな眼差しステキです」などといった声が集まっている。

引用:「郷ひろみ」インスタグラム(@hiromigo_official)