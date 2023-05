ベン・ウィショーやケイト・ウィンスレットが英国アカデミー賞受賞！

5月14日にロンドンで第69回英国アカデミー賞(BAFTA賞)テレビ部門の授賞式が行われ、日本でもおなじみの作品、スターも受賞した。米Varietyなど複数のメディアが報じている。

激戦を制したベン。ケイトは娘と歓喜

ドラマ部門の主演男優賞に輝いたのは『産婦人科医アダムの赤裸々日記』のベン・ウィショー。『レスポンダー 夜に堕ちた警官』のマーティン・フリーマン、『窓際のスパイ』のゲイリー・オールドマン、『ピーキー・ブラインダーズ』のキリアン・マーフィー、『ブラック・バード』のタロン・エジャトンら強敵を抑えて3度目の受賞を果たした。過去2度は『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』で主演男優賞、『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』で助演男優賞を手にしている。なお、『産婦人科医アダムの赤裸々日記』は作品賞(ミニシリーズ)の有力候補でもあったが、そちらは同じ英BBC制作のミュージカルドラマ『Mood(原題)』に敗れた。

対する主演女優賞は『I AM ルース』のケイト・ウィンスレットが獲得。ただし、これまで英国アカデミー賞の映画部門で3度(『いつか晴れた日に』『愛を読むひと』『スティーブ・ジョブズ』)受賞しているケイトにとっては、作品賞(TV映画)に選ばれた時の方が感慨深い瞬間になったかもしれない。実の娘ミア・スレアプレトンと同作で親子共演したケイトは、作品賞のトロフィーを受け取るため娘とともに壇上に上がり、ミアは涙を流していた。ケイトはさらに主演女優賞を手にした際、「ミア、私たちやったわよ」と娘に呼びかけている。

なお、『レスポンダー』はマーティンの主演男優賞のほか、助演男優賞、助演女優賞、作品賞(ドラマ部門)などでもノミネートされていたものの、歓喜を味わうことはできなかった。

英国以外の作品を対象とする作品賞(インターナショナル)では、日本でも放送・配信されている作品(『一流シェフのファミリーレストラン』『ウェンズデー』『パリ 1986』『Pachinko パチンコ』『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)が並ぶ中、Netflixで歴代2番目に視聴された作品となった『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』が制している。

なお、この日のスターたちのファッションは無地でモノトーン中心。ケイトは首元のカットがアシンメトリーな黒のドレス、『ザ・クラウン』のイメルダ・スタウントンはエレガントな青紫のドレス、ベンはノータイに白シャツと黒のスーツ、キリアンはシャツもスーツも靴もすっきりしたデザインの黒一色、タロンはジェームズ・ボンドのような黒スーツに白シャツと蝶ネクタイ…とシックでシンプルなスタイルが多数を占める中、マーティンは柄物でチェックのジャケットを身に着けていた。

第69回英国アカデミー賞 主な受賞結果(★…受賞者)

■主演男優賞(ドラマ部門)

★ベン・ウィショー『産婦人科医アダムの赤裸々日記』

・チャスク・スペンサー『The English(原題)』

・キリアン・マーフィー『ピーキー・ブラインダーズ』

・ゲイリー・オールドマン『窓際のスパイ』

・マーティン・フリーマン『レスポンダー 夜に堕ちた警官』

・タロン・エジャトン『ブラック・バード』

■主演女優賞(ドラマ部門)

・ビリー・パイパー『超サイテーなスージーの日常』

・イメルダ・スタウントン『ザ・クラウン』

★ケイト・ウィンスレット『I AM ルース』

・マキシン・ピーク『Anne(原題)』

・サラ・ランカシャー『ジュリア -アメリカの食卓を変えたシェフ-』

・ヴィッキー・マクルア『WITHOUT SIN 罪なき者』

■主演男優賞(コメディ部門)

・ダニエル・ラドクリフ『Weird: The Al Yankovic Story(原題)』

・ジョン・ポインティング『Big Boys(原題)』

・ジョセフ・ギルガン『Brassic(原題)』

★レニー・ラッシュ『Am I Being Unreasonable?(原題)』

・マット・ベリー『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』

・スティーヴン・マーチャント『The Outlaws(原題)』

■主演女優賞(コメディ部門)

・デイジー・メイ・クーパー『Am I Being Unreasonable?(原題)』

・ダイアン・モーガン『カンク・オン・アース 〜フィロミナ・カンクとお勉強〜』

・ルーシー・ボーモント『Meet The Richardsons(原題)』

・ナターシャ・ディミトリウ『Ellie & Natasia(原題)』

★シヴォーン・マクスウィーニー『デリー・ガールズ 〜アイルランド青春物語〜』

・タジ・アトウォル『Hullraisers(原題)』

■助演男優賞

★アディール・アクタル『刑事シンクレア シャーウッドの事件』

・ジャック・ロウデン『窓際のスパイ』

・ジョシュ・フィナン『レスポンダー 夜に堕ちた警官』

・サリム・ドゥ『ザ・クラウン』

・サミュエル・ボトムリー『Somewhere Boy(原題)』

・ウィル・シャープ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』

■助演女優賞

・アデラヨ・アデダヨ『レスポンダー 夜に堕ちた警官』

★アンヌ=マリー・ダフ『バッド・シスターズ』

・フィオナ・ショウ『キャシアン・アンドー』

・ジャスミン・ジョブソン『トップボーイ』

・レスリー・マンヴィル『刑事シンクレア シャーウッドの事件』

・サフロン・ホッキング『トップボーイ』

■作品賞(ドラマ部門)

★『バッド・シスターズ』

・『レスポンダー 夜に堕ちた警官』

・『刑事シンクレア シャーウッドの事件』

・『Somewhere Boy(原題)』

■作品賞(コメディ部門)

・『Am I Being Unreasonable?(原題)』

・『Big Boys(原題)』

★『デリー・ガールズ 〜アイルランド青春物語〜』

・『Ghosts(原題)』

■作品賞(TV映画)

★『I AM ルース』

・『家をめぐる3つの物語』

・『Life And Death In The Warehouse(原題)』

■作品賞(ミニシリーズ)

・『A Spy Among Friends(原題)』

★『Mood(原題)』

・『The Thief, His Wife And The Canoe(原題)』

・『産婦人科医アダムの赤裸々日記』

■作品賞(インターナショナル)

・『一流シェフのファミリーレストラン』

★『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』

・『ウェンズデー』

・『パリ 1986』

・『Pachinko パチンコ』

・『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』

