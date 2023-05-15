NY¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÃËÀ°µÇ÷»à¡¢Èï¹ð»Ù±ç¤ÎÊç¶â¤¬2²¯±ß¤Ë
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÃËÀ¤¬¼ó¤ò²¡¤µ¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢Èï¹ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿³Û¤¬160Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯1800Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¶Ë±¦ÃÄÂÎ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊç¶â¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î1Æü¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸µÊÆ³¤Ê¼Ââ°÷¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ú¥Ë¡¼¡ÊDaniel Penny¡ËÈï¹ð¡Ê24¡Ë¤¬¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ë¡¼¥ê¡¼¡ÊJordan Neely¡Ë¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ò²¡¤µ¤¨ÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´Æâ¤ÇÊÆ²Î¼ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊMichael Jackson¡Ë¤µ¤ó¤ÎÊª¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ë¡¼Èï¹ð¤ÏÂè2µé²á¼ºÃ×»à¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö´í¸±¡×¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤ò»à¤Ê¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸Î°Õ¤È¤ÎÃÇÄê¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Èï¹ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊç¶â¥Ú¡¼¥¸¤òÀß¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ëË¡Î§»öÌ³½ê¥ì¥¤¥¶¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥±¥Ë¥Õ¡ÊRaiser ¡õ Kenniff¡Ë¡£»È¤ï¤ì¤¿Êç¶â¥µ¥¤¥È¡Ö¥®¥Ö¥»¥ó¥É¥´¡¼¡ÊGiveSendGo¡Ë¡×¤Ï¡¢¶Ë±¦ÃÄÂÎ¤äÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬´ë²è¤¹¤ë¡¢Â¾¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïµ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊç¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î·ÇºÜ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î»à¤ò¤á¤°¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤äÀ¯¼£²È¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶¦ÏÂÅÞ½êÂ°¤Î¥í¥ó¡¦¥Ç¥µ¥ó¥Æ¥£¥¹¡ÊRon DeSantis¡Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£ÃÎ»ö¤Ï¥Ú¥Ë¡¼Èï¹ð¤Î¹ÔÆ°¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ë¡¼Èï¹ð¤¬ÅÝ¤ì¤¿¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¼ó¤ÎÊÕ¤ê¤ò¿ôÊ¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²¡¤µ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Â¾¤Î¾èµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¿©¤ÙÊª¤â°û¤ßÊª¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ú¥Ë¡¼Èï¹ð¤¬¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤ò²¡¤µ¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÊªÍýÅª¤ËÂ¾¼Ô¤ò¶¼¤¹¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ë¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÀº¿À¼À´µ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¿Í¡¹¤ËÀº¿À¼À´µ¤¬¤¢¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÃÏ²¼Å´¼ÖÆâ¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÃËÀ¤¬¼ó°µÇ÷¤µ¤ì»àË´ ÊÆNY
¡¦Àº¿À¼À´µ¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¶¯À©Æþ±¡¤Ø ÊÆNY»Ô¤¬Êý¿Ë
¡¦ÊÆ·Ù»¡¡¢ÃçºÛ¤Ç¹õ¿Í¾¯Ç¯¤À¤±À©°µ ÈóÆñ¤¬»¦Åþ