『ドクター・フー』に『Glee』ジョナサン・グロフが出演！ファーストルック到着

イギリスの長寿ドラマ『ドクター・フー』にジョナサン・グロフ(『Glee/グリー』『マインドハンター』)が出演することになり、そのファーストルックが到着した。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが報じている。

英BBCで2024年に放送予定の『ドクター・フー』シーズン14では、ドクターとその相棒であるコンパニオンが一新。15代目ドクター役にンクーティ・ガトワ(『セックス・エデュケーション』)、コンパニオンのルビー・サンデー役に18歳の新鋭ミリー・ギブソンが起用される。

ジョナサンの役柄をBBCは明かしていないが、「鍵を握るキャラクター」だという。BBCが公開したジョナサンのファーストルックは、ドクター、ルビーとのスリーショットのため、彼が演じるのはドクターの仲間なのかもしれない。

Dress to impress, and beware the Duchess... #DoctorWho pic.twitter.com/I6FamBqUQJ

- Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 10, 2023