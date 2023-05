三笘薫が“究極の二択”に挑戦…「メッシか、C・ロナウドか？」には珍回答！？

ブライトンに所属する日本代表FW三笘薫が、イギリスメディア『ESPN』のインタビューに応じ、“究極の二択”に答えた。

ここまで公式戦36試合に出場して10ゴール7アシストを記録し、ブライトンの中心選手として活躍している三笘薫。そんな三笘が『ESPN』の究極の二択を迫る「You Have To Answer」に挑戦し、様々な質問に答えた。

インタビューの中で「リオネル・メッシか、クリスティアーノ・ロナウドか」と問われた三笘は「両方」と答えて明言を避けた。しかし、次の「キリアン・エンバペか、アーリング・ハーランドか」という質問には、「エンバペ」と回答。また、「FAカップ優勝か、チャンピオンズリーグ(CL)出場権か」との問いには、「両方だけど」と前置きしつつも、「チャンピオンズリーグ」と答えた。

続けて「ゴールか、アシストか」との問いには、迷うことなく「ゴール」を選択。また、サッカー以外にも「犬派か猫派か」などと問われ、「犬派」と回答。また、「空を飛べる能力か、透明人間になれる能力か」という質問には「空を飛べる能力」と答えた。

インタビューの中でCL出場権獲得を熱望していることを明かした三笘だが、チームはリーグ7位とチャンピオンズリーグ(CL)出場圏内の4位以内でのフィニッシュは難しい状況。果たして、CLの舞台で活躍する日は来るのだろうか。今後の活躍に注目が集まる。

【動画】三笘薫の究極の二択!

Mbappe or Haaland? 🤔@OfficialBHAFC and Japan winger Karou Mitoma makes his pick 👀 pic.twitter.com/paTDg3kce1— ESPN UK (@ESPNUK) May 12, 2023