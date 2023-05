【5月発売】今月買うべき編集部オススメPS5＆PS4＆Switch新作ゲーム9選！

大作からインディーズまで、毎月さまざまなゲームタイトルが発売されている昨今。どのゲームを遊ぼうか迷っている人もいるだろう。そこで今回は、5月に発売されるPS5、PS4およびSwitch向けの作品の中から、オススメのタイトルをピックアップして紹介する。ぜひ参考にしてほしい。

5月発売オススメ新作ゲーム

©Nintendo

対応機種:Switch発売日:2023/5/12ジャンル:オープンエアアドベンチャー価格:パッケージ版7,920円(税込)ダウンロード版 7,900円(税込)メーカー:任天堂

2017年のゲーム・オブ・ザ・イヤーに輝いた「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の続編がNintendo Switchより発売された。前作でも登場したハイラルを舞台に、主人公のリンクは新たな冒険に出る。本作ではハイラルの世界に「空島」が加わり、冒険の舞台は大地だけでなく空まで拡張。前作以上に広大な世界を自由に動き回ることができる。新しい能力も多数追加されており、物の時間を逆再生する「モドレコ」や、素材を組み合わせて武器を作る「スクラビルド」などの存在が現在までに判明している。

ライフ イズ ストレンジ 2

LIFE IS STRANGE 2 © 2018-2023 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Dontnod Entertainment. LIFE IS STRANGE, LIFE IS STRANGE 2, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A. All other trademarks are the property of their respective owners.

対応機種:PS4/Switch/Xbox One/Steam発売日:2023/5/2 Switch 2020/3/26 PS4/Xbox One/Steamジャンル:アドベンチャー価格:5,478円(税込)PS4/Xbox One4,312円(税込)Steam3,278円(税込)Switchメーカー:スクウェア・エニックス

2020年に発売されたアドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ2」のSwitch版。プレイヤーは兄のショーンを操作し、弟のダニエルとともにアメリカのシアトルからメキシコを目指す長い旅に出る。旅の途中にはさまざまな出来事が起こり、その都度なにをするかをプレイヤー自身が選んでいく。とくにショーンは離れたところから物を操作するという不思議な力を持っており、幼い彼にどのように力を使わせるかを教えるのも重要だ。本作はマルチエンディングになっており、プレイヤーの選択はやがて物語の結末すら左右する。

AWAY

(C)Breaking Walls 2021-2023 ™ AWAY: The Survival Series Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

対応機種:PS5/PS4発売日:2023/5/25ジャンル:アクションアドベンチャー価格:2,178円(税込)メーカー:ハピネット

ストーリーを重視したアクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーは小さなフクロモモンガとなり、さらわれてしまった家族を救うために広大な自然を冒険する。本作ではサバイバル要素が盛り込まれており、家族を探すかたわらで食料を探して空腹をしのいだり、滑空して外敵から逃げたりと、フクロモモンガになりきった体験ができるのも特徴。ストーリーモードのほかにも探索モードがあり、ワールドマップを自由に動き回ることも可能だ。

レゴ 2K ドライブ

©2023 2K Games. Published by 2K Games. 2K, Visual Concepts and related logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. ©2023 The LEGO Group. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

対応機種:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2023/5/18ジャンル:アドベンチャーゲーム価格:・PS5/Xbox Series X|S版:8,800円(税込)・PS4/Xbox One/PC版:7,700円(税込)・Switch版:6,600円(税込)メーカー:2K

ブロックを使ってさまざまな物を組み立てられるおもちゃ「レゴ」で構成された世界を舞台にしたアドベンチャーゲーム。本作の舞台となるブロックランディアはオープンワールドとなっており、プレイヤーは広大な世界を好きなマシンで走り回り、レゴのレースにおけるレジェンドを目指すことに。オープンワールドならではの自由な探索のほかにストーリーモードも実装されており、新人レーサーからチャンピオンへと上り詰め、悪名高き「シャドウZ」に挑むという物語も楽しめる。

戦場のフーガ2

© CyberConnect2 Co., Ltd.

対応機種:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/box One/Steam/ Epic Games/ Windows発売日:2023/5/11ジャンル:シミュレーションRPG価格:4,180円(税込)メーカー:サイバーコネクトツー

「戦争×復讐×ケモノ」をテーマにしたシミュレーションRPG。2021年に発売された「戦場のフーガ」の続編であり、前作で世界を救った子どもたちが、再び戦車に乗り込んで戦いに身を投じていく姿が描かれる。本作のバトルでは、巨大な戦車に登場した子どもたちが各砲座を使って敵を攻撃。キャラクターたちのスキルを把握し、それぞれが力を発揮できるよう適切に配置していくことが重要になる。ほかにも、攻撃や回復など多彩な種類がある「リーダースキル」を始め、バトルを盛り上げる要素がたっぷり詰め込まれている。

Kizuna AI - Touch the Beat!

©Kizuna AI / Developed and Published by Gemdrops, Inc.

対応機種:PS5/PS4/Switch/Steam発売日:2023/5/25ジャンル:リズム価格:通常版5,720円(税込)限定版12,100円(税込)※ダウンロード版4,400円(税込)メーカー:ジェムドロップ

世界的なバーチャルYouTuber、キズナアイといっしょに遊べるリズムゲーム。本作は先行して発売されていた他機種版をベースに、VR機器がなくても遊べる「non-VRモード」を搭載しており、コントローラー操作で、VRとはまた違った感覚で楽しむことができる。PS5/PS4版はそれぞれPSVR2/PSVRに対応。キズナアイの歌と踊りを間近で見られる「Viewモード」も搭載。Switch版は、タッチ操作でもプレイでき、また「Viewモード」はジャイロ機能にも対応。Switchを手に様々な角度からキズナアイを見ることができ、お気に入りのアングルでスクリーンショットを撮影することも可能だ。

ワンド オブ フォーチュン R for Nintendo Switch

©2023 IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

対応機種:Switch/Switch Lite発売日:2023/5/18ジャンル:恋と魔法を携え未来へ駆けるADVアドベンチャー価格:7,700円(税込)※特装版9,900円(税込)、ダウンロード版は7,700円(税込)メーカー:アイディアファクトリー

2016年にPS Vitaで発売された恋愛アドベンチャーの移植版。プレイヤーは落ちこぼれの主人公・ルルとなり、ミルス・クレア魔法院の転入生として半年後の最終試験での合格を目指す。毎週7日目の夜に今後の予定を立てたり、4、12、20週目の7日には特別なイベントが発生したりといった、オリジナル版のシステムなどはそのままに、魔法院でくり広げられる物語を現行機のSwitchで楽しむことができる。

パズルボブル エブリバブル!

© TAITO CORPORATION 1994, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

対応機種:Switch発売日:2023/5/24ジャンル:パズル価格:5,280円(税込)メーカー:タイトー

同じ色のバブルを3つ以上くっつけて消していくアクションパズルゲームシリーズの最新作「パズルボブル エブリバブル!」。本作には1人〜最大4人で協力可能なストーリーモードが実装されており、バブルだらけになってしまったレインボーアイランドの平和を取り戻すための戦いを、パズルを通して楽しむことができる。ほかにも、世界中のプレイヤーと対戦できるオンライン対戦や、ハイスコアを競えるオンラインランキング、2対2のチーム戦が可能なローカル対戦、「スペースインベーダー」とのコラボミニゲームである「パズルボブルVSインベーダー」など、さまざまなモードを収録しているのも特徴だ。

※オンライン対戦、オンラインランキング機能を使用するためには、「ニンテンドーアカウント」の 連携や「Nintendo Switch Online」への加入が必要です(有料)。

ファーミングシミュレーター 23: Nintendo Switch Edition

© 2023 GIANTS Software GmbH. Published and developed by GIANTS Software. Farming Simulator, GIANTS Software and its logos are trademarks or registered trademarks of GIANTS Software GmbH. All rights reserved. All manufacturers, agricultural machinery, agricultural equipment, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. The agricultural machines and equipment in this game may be different from the actual machines in shapes, colours and performance. All other names, trademarks and logos are property of their respective owners. Published by Bandai Namco Entertainment Inc.

対応機種:Switch発売日:2023/5/25ジャンル:シミュレーション価格:6,490円(税込)メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

農業をテーマにしたシミュレーションゲーム。トラクターやコンバインハーベスター、散布機といったさまざまな農機を操作し、プレイヤーは現実さながらの農業を体験することができる。農業だけでなく、収穫した品の加工でビジネスを発展させ、工場の建設や生産チェーンの拡大といった要素も収録。さらに養鶏や家畜の飼育といった要素も盛り込まれており、ボリューム満点だ。