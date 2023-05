『スーパーナチュラル』スピンオフがキャンセル！ジェンセン・アクレスが復活呼びかけ

ウィンチェスター兄弟の運命が翻弄されている。『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』の前日譚を描くスピンオフ『ウィンチェスターズ』がシーズン1で打ち切りになったと、米Deadlineが伝えている。これに伴い、同作で製作総指揮のほかナレーションも担当しているジェンセン・アクレスが、作品を復活させるためファンに呼びかけているという。

【関連記事】ジャレッド・パダレッキ、打ち切られた『WALKER/ウォーカー』スピンオフの引っ越し先を模索

経営面での見直しを図り、収益性を追求して脚本なしのリアリティ系作品や低コストの作品を重視する方針に転換している米CW。かつてはDCドラマをはじめ数々の人気TVシリーズを発表していたが、方針転換に伴い次々と打ち切りに。今年3月に放送が終了した新作ドラマ『ウィンチェスターズ』の打ち切り説もささやかれており、実際にその通りとなった。CWは打ち切りを発表した声明の中で、「新たなCWを創造するため、厳しい決断も下さなければならない」と述べている。

現時点でCWが更新を決定した脚本ありのシリーズは、アメリカンフットボールの世界を描く『All American(原題)』と『WALKER/ウォーカー』の2作のみ。『ウィンチェスターズ』のみならず『Kung Fu(原題)』と『Walker: Independence(原題)』も打ち切られた。そして『スーパーマン&ロイス』と『All American: Homecoming(原題)』は更新か打ち切りか、その行方がいまだ見守られている状況だ。

『ウィンチェスターズ』の数日前に打ち切りが発表された『Walker: Independence』の製作総指揮を務めるジャレッド・パダレッキが、同作の新たな引っ越し先を模索していることはお伝えした通り。『スーパーナチュラル』の弟ジャレッドにならって、兄ジェンセンも『ウィンチェスターズ』を復活させるべくキャンペーンを始めたようだ。

打ち切り発表後、自身のTwitterで「僕らにはやるべき仕事があるようだ」という言葉とともに「#SaveTheWinchesters」と投稿したジェンセン。そこには「#spnfamily」のハッシュタグも添えられており、スパナチュファンにも呼びかけていることが分かる。

Looks like we got work to do. #SaveTheWinchesters #spnfamily https://t.co/13emgJi2MQ

- Jensen Ackles (@JensenAckles) May 11, 2023