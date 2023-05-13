¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ªÂç¾Þ¡Ûyoshikitty¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç1°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¿¥¤¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç²÷µó
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2023Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£ºòÆü5·î11Æü¤ËÃæ´Ö½ç°Ì¾å°Ì20°Ì¤Þ¤Ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢yoshikitty¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç1°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¿¥¤¤Ç2°Ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç4°Ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£14¥«¹ñÃæ7¥«¹ñ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡Öyoshikitty¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦YOSHIKI»á¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÀË¤·¤¯¤â20°Ì·÷³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëYOSHIK»á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡yoshikitty¤Ï¡¢ÎãÇ¯³¤³°¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥¿¥¤¤Ç1°Ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç2°Ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÁí¹ç½ç°Ì¤Ç3°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£º£¸å¤ÎÊ³Æ®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£yoshikitty ¸ø¼°Instagram
yoshikitty ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾ÞÃæ´ÖÈ¯É½¡¡³¤³°½ç°Ì¤ÇÂç²÷µó¥É¥¤¥Ä¤Ç1°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¿¥¤¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
5·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ö2023Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤ÎÃæ´Ö½ç°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢yoshikitty¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç1°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¿¥¤¤Ç2°Ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç4°Ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£14¥«¹ñÃæ7¥«¹ñ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤òÃ£À®¤·¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤³¤³°¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤âÁý¤·¤Æ·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëYOSHIKI¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢yoshikitty¤Î¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¿ô¤¤¤ëÃæ¡¢Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
yoshikitty¤Ï¡¢ÎãÇ¯³¤³°¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥¿¥¤¤Ç1°Ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç2°Ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÁí¹ç½ç°Ì¤Ç3°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤±þ±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢yoshikitty¤Ïº£Ç¯¤É¤³¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï5·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡£·ë²ÌÈ¯É½¤Ï6·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
yoshikittyÅêÉ¼¥ê¥ó¥¯¡§ https://ranking.sanrio.co.jp/characters/yoshikitty/
¢£2023Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ³µÍ×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://ranking.sanrio.co.jp
¡¦ÅêÉ¼´ü´Ö¡§4·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á5·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡
¢¨WEBÅêÉ¼¤Ï4·î11Æü(²Ð)11»þ¡Á5·î26Æü(¶â)17»þ¤Þ¤Ç
¡¦·ë²ÌÈ¯É½¡§6·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨³ÆÈ¯É½»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅêÉ¼ÊýË¡
¡WEBÅêÉ¼
ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤Ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÇÅêÉ¼¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø1Æü1²óÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³¤³°¤«¤é¤âÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë¡¦´Ú¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È
ÆüËÜ¸ì¡¡https://ranking.sanrio.co.jp/characters/yoshikitty/
±Ñ¸ì¡¡https://ranking.sanrio.co.jp/en/characters/yoshikitty/
Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡Ëhttps://ranking.sanrio.co.jp/sc/characters/yoshikitty/
Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ëhttps://ranking.sanrio.co.jp/zh/characters/yoshikitty/
´Ú¹ñ¸ì¡¡https://ranking.sanrio.co.jp/ko/characters/yoshikitty/
¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÅêÉ¼(¥Á¥Ã¥×deÅêÉ¼)
¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1,100±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢550±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1ËçÅêÉ¼¥Á¥Ã¥×¤«¥·¡¼¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÇä¤ê¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅêÉ¼BOX¤Î±þ±ç¤·¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥Ã¥×1Ëç¤Ë¤Ä¤3É¼Ê¬¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£¥µ¥ó¥ê¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹¤ÇÅêÉ¼
https://shop.sanrio.co.jp/item?freeword=yoshikitty
¢¨yoshikitty°Ê³°¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢yoshikitty¤ËÅêÉ¼²ÄÇ½
¢¨¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1,100±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢550±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1²óÊ¬¤ÎÅêÉ¼¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ºÇÂç60É¼¤Þ¤Ç¡ÊÀÇ¹þ¤ß11,000±ßÊ¬¡Ë
¢¨ÃíÊ¸¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅêÉ¼¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Á¤´¿·Ê¹ÅêÉ¼¡¡
¢¨4·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡Á5·î10Æü(¿å)ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
5·î¹æ(4·î10Æü(·î)È¯Çä)¡¢6·î¹æ(5·î10Æü(¿å)È¯Çä)¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¥Ï¥¬¥¤ËÅ½¤ë¤«ÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Á¤´¿·Ê¹ÊÔ½¸¶É°¸¤ËÍ¹Á÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1Ëç¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ç5¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅêÉ¼ÍÑ»æ1Ëç¤Ë¤Ä¤³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼2É¼Ê¬¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ëç¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½ÅÊ£¤·¤ÆµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¡Ú¡ÖSanrio¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¡Û¥¹¥Þ¥¤¥ëÅêÉ¼¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Á¥Ã¥×deÅêÉ¼¡×¡¦WEBÅêÉ¼¡Ë
https://www.sanrio.co.jp/sanrioplus/
¡¦¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Á¥Ã¥×deÅêÉ¼¡×
²ñ°÷¥¢¥×¥ê¡ÖSanrio+¡×¾å¤Ç¡¢100¥¹¥Þ¥¤¥ë¤´¤È¤Ë¡ÖÅêÉ¼¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×1Ëç¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ÖÅêÉ¼¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó1Ëç¤´¤È¤Ë2ËçÅêÉ¼¥Á¥Ã¥×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£(1²ó¤Î¸ò´¹¤Ë¾å¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£) ¢¨¥Á¥Ã¥×1Ëç¤Ë¤Ä¤3É¼Ê¬¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦WEBÅêÉ¼
ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖSanrio+¡×ID¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ50¥¹¥Þ¥¤¥ë¤´¤È¤Ë1²óÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£(1ÆüºÇÂç500¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½)
¢¨ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖSanrio+¡×ID¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢50¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿WEBÅêÉ¼¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤2É¼Ê¬¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡Ú¡ÖSanrio¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¡Û¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÅêÉ¼¥¹¥¿¥ó¥× ¥Á¥±¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡ÊWEBÅêÉ¼¡Ë
ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖSanrio+¡×ID¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤éÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¡¢1Æü1¤Ä¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£5¤Ä¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¡ÖÅêÉ¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬5Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÅêÉ¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢1²óÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼³«»ÏÆü¤Î4·î11Æü¤«¤éËèÆü·ç¤«¤µ¤º¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤ë¤È¡¢ÅêÉ¼ºÇ½ªÆü¤Î5·î26Æü¡Ê46ÆüÌÜ¡Ë¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅêÉ¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬3Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
§¡Ú¡ÖSanrio¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¡Û30ÉÃ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªDokiDoki¥²¡¼¥à ¥Á¥±¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡ÊWEBÅêÉ¼¡Ë
¾ÜºÙURL¡§https://ranking.sanrio.co.jp/game/
¨¡Ú¡ÖSanrio¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¡Û¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¤µ¤¬¤·¡ÊWEBÅêÉ¼¡Ë
¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¤ªÅ¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤ä2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤«¤éÀìÌç¤ÎÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡Ö¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢1¤Ä¤Î¡Ö¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤1²óÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖSanrio+¡×ID¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ¡Ö¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤ÇÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1¿Í1²ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§https://www.sanrio.co.jp/special/characterranking/2023/aikotoba/
©¤¢¤¹¤Ê¤í¼Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¡Êyoshikitty¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼
https://yoshikitty.shop/
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¶â³Û1,100±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ2É¼Ê¬¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
°Ê¸å¹ØÆþ¶â³Û550±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë1É¼Ê¬¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
1²ó¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¡¢¹ØÆþ¶â³Û11,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Ç¡¢ºÇÂç20É¼Ê¬¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ªyoshikitty ¥°¥Ã¥ºÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Öyoshikitty Online Shop¡×¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼
https://www.yoshikitty.shop/
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¶â³Û1,100±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ2É¼Ê¬¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
°Ê¸å¹ØÆþ¶â³Û550±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë1É¼Ê¬¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
1²ó¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¡¢¹ØÆþ¶â³Û11,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Ç¡¢ºÇÂç20É¼Ê¬¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
«¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÅêÉ¼
¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼
https://www.sej.co.jp/products/bromide/srbromide2304.html
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÅ¹Æ¬¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö1É¼¡×¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÇÅêÉ¼
http://www.tokyo-monorail.co.jp/kikilala-monorail/index.html
Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î±Ø¡¦±èÀþ»ÜÀß¤Ë¤¢¤ë£¶¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ´¤Æ²¡¤·¤Æ¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÉÍ¾¾Ä®±Ø¤â¤·¤¯¤Ï±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅêÉ¼¥·¡¼¥ë¤¬¡Ö3É¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë³Æ±Ø¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¹ØÆþ500±ß¤Ë¤Ä¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤ÎÅêÉ¼¥·¡¼¥ë¡Ö1É¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÉÍ¾¾Ä®±Ø¤â¤·¤¯¤Ï±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ë¤¢¤ëÅêÉ¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ÆÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Amazon Merch on Demand ¤Ç¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼
https://www.amazon.co.jp/stores/page/578FD74D-6CD6-4FCE-ADB4-1D55A791892B?ingress=2&visitId=438bb962-8054-4f70-9d36-112f8d60625d&ref_=ast_bln
¡É Amazon Merch on Demand ¡È¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼T¥·¥ã¥Ä£±Ãå(2,200±ßÀÇ¹þ¤ß)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç
¡Ö£´É¼Ê¬¡×¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾ÞÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û¤¬Æþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥Ë¥¿¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë²¹¼¾ÅÙ·×¡¡
https://www.tanita.co.jp/content/sanrio2023/
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ2023¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÁ´90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¸¥¿¥ë²¹¼¾ÅÙ·×¤ò1ÂæÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¹ØÆþ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö£µÉ¼¡×ÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ð¡¼¹ØÆþ¤ÇÅêÉ¼
https://item.rakuten.co.jp/kawashimass/c/0000000539/
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ2023¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÁ´90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥«¥Ð¡¼1¸Ä(2,200±ßÀÇ¹þ¤ß)¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö£´É¼¡×ÅêÉ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦IC¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼PIICA(¥Ô¡¼¥«)¤òÍ½Ìó¹ØÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼
https://item.rakuten.co.jp/npcd/c/0000000146/
PCP¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ2023¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÁ´90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎIC¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼PIICA(¥Ô¡¼¥«)¤òÍ½Ìó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö£³É¼¡×ÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤ÆÅêÉ¼
https://lp.u-treasure.jp/sanrio_characterranking2023
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ2023¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÁ´90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë(3,850±ßÀÇ¹þ¤ß)£±¸Ä¤Ë¤Ä¤¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö£·É¼¡×¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ä¤·¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤òÇã¤Ã¤ÆÅêÉ¼
https://www.poneycomb.tokyo/c/Topics/sanriocharacterranking?utm_source=external&utm_medium=banner&utm_campaign=sanrio&utm_term=230411
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ2023¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÁ´90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£T¥·¥ã¥Ä1ÅÀ(3,300±ßÀÇ¹þ¤ß)¤Ë¤Ä¤¡Ö6É¼¡×¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É1ÅÀ(1,650±ßÀÇ¹þ¤ß)¤Ë¤Ä¤¡Ö3É¼¡×ÅêÉ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÄÌÚ¾¦Å¹¡¡ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥é¥Ü¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤ÆÅêÉ¼
https://k-karin.jp/news/20230411_event-menu/
¥³¥é¥Ü¥¸¥å¡¼¥¹1ÇÕ(637±ßÀÇ¹þ¤ß)¹ØÆþ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÅêÉ¼¥·¡¼¥ë¡Ö1Ëç¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ù¥¤¥ë¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼¡¡
https://www.shimamura.gr.jp/avail/
ÀÇ¹þ¤ß550±ß°Ê¾å¤Î1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡Ö1É¼¡×¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨100Å¹ÊÞ¸ÂÄê¼Â»Ü
¡¦¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼¡¡
https://munyupati.kthings.jp/pickup.php?@DB_ID@=206
550±ß(ÀÇ¹þ¤ß)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²Ëè¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö£±É¼¡×ÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤ÆÅêÉ¼
https://sp.pictlink.com/sp/puri_news#/1160111601
¥Õ¥ê¥å¡¼¤Î¿Íµ¤¥×¥êµ¡¡Ø¥Ï¥ë¥¤¥í¥»¥«¥¤¡Ù¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»£±Æ1²ó¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö£±É¼¡×ÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¢¤¹¤Ê¤í¼Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ÇÅêÉ¼
https://asunaro.shop-pro.jp/
¤¢¤¹¤Ê¤í¼Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¶â³Û550±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë¡Ö£±É¼¡×ÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¾ÃÝ²ÎÉñ´ì²°ËÜÊÞ¤ÇÅêÉ¼
https://www.kabukinyantaro.com/
¾¾ÃÝ²ÎÉñ´ì²°ËÜÊÞÅìµþËÜÅ¹¡¢ÌÚÈÔÄ®¹¾ìÅ¹¤Ç°ìÉôÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¤òÀÇ¹þ¤ß550±ß¹ØÆþ¤´¤È¤ËÅêÉ¼¥·¡¼¥ë¤¬¡Ö£±Ëç¡×¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊÅ¹Æ¬¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥É¤ÇÅêÉ¼¡Ë
¡¦après les cours(¥¢¥×¥ì¥ì¥¯¡¼¥ë)¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤ÆÅêÉ¼
https://fo-online.jp/shop/?dispNo=001003003002016&s=2&st=1
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¡ï550(ÀÇ¹þ¤ß)°Ê¾å¤Ç¡Ö1Ëç¡×¥·¡¼¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊÅ¹Æ¬¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥É¤ÇÅêÉ¼¡Ë
¡¦Maison de FLEUR¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÅêÉ¼
https://stripe-club.com/ap/s/s/CC081?sort=fsdt+desc&fq=stnums:*+OR+icon:coming_soon&fq=kw:mdf2204sanriocharacters&pi3=374972
Maison de FLEURÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¤Ë¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÅ¹Æ¬¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥É¤ÇÅêÉ¼¡Ë
¡¦°¤ÃÒÂ¼´Ñ¸÷¶É¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÃíÊ¸¤ÇÅêÉ¼
https://www.achibase.com/sanrio_collaboration_cafe/
ACHI BASEÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ç550±ß(ÀÇ¹þ¤ß)¤´¤È¤Ë¡Ö1É¼¡×ÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥Ç¥¤¥º¡×¤ÇÅêÉ¼
https://sweetdays.jp/
¥µ¥ó¥ê¥ª¸ø¼°Ãå¤»ÂØ¤¨¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥Ç¥¤¥º¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÅêÉ¼·ô¤¬¡Ö£±Æü£±Ëç¡×¤º¤Ä¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Ç¡Ú£·²ó¥×¥é¥¹¡Û¤òÍøÍÑ¤¹¤ëËè¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¡Ö£²Ëç¡×¤ÎÅêÉ¼·ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥ï¡¼¥ë¥É2¡×¤ÇÅêÉ¼
https://kitty2.page.link/KPo2
¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡Ö1Æü1É¼¡×³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¼è¤êÊüÂê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª for¥¹¥´ÆÀ¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ£±Æü£±²óÅêÉ¼
https://pr.imgs.jp/r.php?G5cs6TVKLX
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª for¥¹¥´ÆÀ)¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡Ö1Æü1É¼¡×ÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨docomo°Ê³°¤Î¿Í¤âÂÐ¾Ý
¡¦¥¢¥×¥ê¡Ö¶¦Æ®¤³¤È¤ÐRPG ¥³¥È¥À¥Þ¥ó¡×¤ÇÍ·¤ó¤ÇÅêÉ¼
https://kotodaman.jp/info/detail/077257g8yc4M2pYGsY.html
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¶¦Æ®¤³¤È¤ÐRPG ¥³¥È¥À¥Þ¥ó¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤ÈÅêÉ¼·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼·ô¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö½ÉÂê¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤ê¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±Ã´Ãµ¤·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÅêÉ¼
https://twitcasting.tv/campaign.php?cpid=sanrio2023
¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡È¿ä¤·¥¥ã¥é¡È¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¤¥¥ã¥¹Æâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¿ä¤·¥¥ã¥é¤Î³¨ÊÁ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Çú¡×¤òÁ÷¤ë¤È¡¢550±ß¤´¤È¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Ø¡Ö1É¼¡×Ï¢Æ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
90¥¥ã¥é¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥×¥í¥ó¡×¤ä¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î¾ÞÉÊ²½¤¬·èÄê¡£
¡¦17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¤Î¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÅêÉ¼
https://17.live/ja
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Á´90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÉÆ°¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥Õ¥È¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ÁªÂò¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅêÉ¼¿ô¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¾å¸Â¤Ê¤·¡Ë
¡ãTwitter¡äyoshikitty ¥°¥Ã¥º ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
¡üÂÐ¾Ý¡¡Twitter¡¡@yoshikittygoods¡¡¤ò¥Õ¥©¥í¡¼(¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼Ãæ¤ÎÊý)
¡ü¾ò·ï¡¡¡Ö#¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¡Ö#yoshikitty¡×£²¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤·¤¿Êý¤Ëyoshikitty¿·¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê¸°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ü¾ÞÉÊ
¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥à¡¼¥ó¡¡¡¡³Æ5Ì¾ÍÍ
¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¦X¥Ý¡¼¥º¡¡³Æ5Ì¾ÍÍ
¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ê¡¼¥¹¡¡³Æ5Ì¾ÍÍ
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßL¡¦¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥à¡¼¥ó¡¡³Æ5Ì¾ÍÍ
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼10¼ï¥»¥Ã¥È¡¡¡¡³Æ5Ì¾ÍÍ¡¡¡¡¹ç·×25Ì¾ÍÍ
¡ü±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê
5 ·î 26 Æü(¶â)17:00 ¤Þ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¡¼¥ÈÂÐ¾Ý
¡üÈ¯Á÷»þ´ü 6 ·î²¼½Ü¡Á7·î¾å½ÜÍ½Äê
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏTwitter¤ÎDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡¢¨ÂÐ¾Ý¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤ÎÊý¤Î¤ß
¡ãTwitter¡õInstagram¡ä yoshikitty ¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ë²è
¡ü¾ò·ï¡¡¡Ö#yoshikitty¡×¡Ö#yoshikittyphotocontest¡×£²¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢yoshikitty¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢YOSHIK¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êyoshikitty¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê¸°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ü¾ÞÉÊ
YOSHIKI¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êyoshikitty¥°¥Ã¥º
Instagram¡¢Twitter¤½¤ì¤¾¤ì5ºîÉÊ¤º¤Ä¡Ê¹ç·×10Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê
5 ·î 26 Æü(¶â)17:00 ¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹ÆÂÐ¾Ý
¡üÈ¯Á÷»þ´ü 6 ·î²¼½Ü¡Á7·î¾å½ÜÍ½Äê
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡¢¨ÆüËÜ°Ê³°¤Î³¤³°µï½»¼Ô¤â»²²Ã²ÄÇ½
¡ãyoshikitty´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
Instagram¡§@YOSHIKITTY_official¡Êhttps://www.instagram.com/YOSHIKITTY_official/¡Ë
Twitter¡§@YOSHIKITTY¡Êhttps://twitter.com/YOSHIKITTY¡Ë
Tik Tok¡§@ yoshikitty_official¡Êhttps://www.tiktok.com/@yoshikitty_official¡Ë
Facebook¡§@YOSHIKITTYOfficial¡Êhttps://www.facebook.com/YOSHIKITTYOfficial/¡Ë
¡ãYOSHIKI´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
YOSHIKI Official Site¡§https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI YouTube Channel¡§https://www.youtube.com/yoshikiofficial
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/