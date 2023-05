超名門！実は「慶応義塾幼稚舎出身」と知って驚く有名人ランキング！森泉、松岡修造、Zeebra、1位は？

1874年から続く歴史ある名門校で、入学すればエスカレーター式に大学まで進学できる一貫教育校としても知られている小学校「慶応義塾幼稚舎」。実は有名人の中にも、同校出身の人が少なくありません。

そこで今回は、実は慶応義塾幼稚舎出身と知って驚いた有名人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。

4位 Zeebra

3位 Taka

2位 松岡修造

1位 ???

3位は「Taka」!

4人組ロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカルを務める「Taka」。慶応義塾幼稚舎を経て慶応義塾湘南藤沢中等部に在学中だった2001年にジャニーズ事務所に入所すると、2003年にはアイドルグループ「NEWS」のメンバーとしてインディーズデビューしますが、その3カ月後に学業を優先するために事務所を自主退所。NEWSからも脱退しています。その後、2005年にONE OK ROCKへ加入すると、2007年4月にシングル『内秘心書』でメジャーデビュー。精力的にライブ活動を行い、2016年には2日間で約11万人を動員した野外ライブ『ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN』を成功させました。現在ではアメリカやヨーロッパなどでも高い人気を誇る世界基準の人気バンドへ成長したONE OK ROCK。そのフロントマンとして、多くのファンを魅了し続けています。

2位は「松岡修造」!

1986年〜1998年にかけてプロテニスプレーヤーとして活躍した「松岡修造」。慶応義塾幼稚舎時代から本格的にテニスを始め、慶応義塾高等学校2年の時にテニスの名門校である柳川高等学校へ編入しますが、その後同校を中退してテニス修行のために渡米。プロ転向後の1992年にATPツアーシングルスで日本人初の優勝を果たすと、1995年にはウィンブルドン選手権で日本人男子として62年ぶり、戦後では初となるベスト8進出を成し遂げました。現役引退後はスポーツキャスターやタレントとしてメディアで活躍。2023年現在は『報道ステーション』や『サンデーLIVE!!』(共にテレビ朝日系)などに出演しており、日本全国の食を求めて旅するグルメ番組『くいしん坊!万才』(フジテレビ系)では、11代目くいしん坊として2000年から20年以上にわたってレギュラーを務めています。

1位は「森泉」!

ファッションモデル、タレントとして活躍中の「森泉」。ファッションデザイナーの森英恵を祖母に持ち、同じくファッションモデルとして活動している妹の森星を含めた5人きょうだい全員が慶応義塾幼稚舎の出身です。19歳でモデルデビューを果たした森は、2005年4月に初のレギュラー番組となる『おしゃれイズム』(日本テレビ系)のMCに就任。その後は、『ぐるぐるナインティナイン』や『幸せ!ボンビーガール』(共に日本テレビ系)など、人気のバラエティー番組に次々とレギュラーで出演するようになります。2018年3月には、当時の所属事務所を通じて結婚と妊娠を発表。プライベートでは第一子となる長女を育てるママであり、現在は仕事と子育てを両立する日々を送っているようです。

誰もがうらやむようなセレブ一家に生まれ育ち、きょうだい全員が慶応義塾幼稚舎出身という森泉が1位に選ばれた今回のランキング。気になる5位〜42位のランキング結果もぜひご覧ください。

あなたが実は慶応義塾幼稚舎出身と知って驚いた有名人は、何位にランク・インしていましたか?

調査方法:gooランキング編集部が「Freeasy」モニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。投票合計数:有効回答者数:500名(20〜40代男女:複数回答)調査期間:2023年3月10日〜2023年3月10日