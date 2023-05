『スター・トレック』ウィリアム・シャトナーが火星体験番組のホストに！アダム・リッポンらが参加へ

オリジナル版『スター・トレック』シリーズでジェームズ・T・カーク船長を演じたウィリアム・シャトナーが、火星に関する新たな番組のホストを務めることが分かった。米Deadlineが報じている。

これは『Stars On Mars(原題)』というタイトルの米FOXによるリアリティ番組で、セレブリティである参加者たちが同じ宇宙ステーションの中で生活する。彼らは宇宙ステーションのクルーとして、食べたり寝るほか、戦略を練ったり、互いの絆を深めていく。ステーション滞在中は、火星での生活を模した環境下で頭脳と腕力、あるいは卓越した社会的スキルを駆使し、競争相手に打ち勝たなければならない。参加者たちはミッションで競い合い、毎週投票によって一人ずつ脱落、地球に送り返されていく。

ウィリアム自身は2021年に当時90歳で宇宙旅行を体験。宇宙に行った人間として最年長記録を打ち立てた。そんな彼は同番組について、「管制室からセレブ宇宙飛行士たちに朗報です。火星では重力が小さいので、体重は62%も軽くなります。悪いニュースとしては、火星での空気は呼吸できないほど悪いので、ロサンゼルス出身者はきっと地元を思い出すだろうということです」とジョーク混じりに述べている。

Celebrities on Mars? What could possibly go wrong? #StarsonMars on June 5 on @foxtv @realityclub! pic.twitter.com/YpUK9L2RFi

- William Shatner (@WilliamShatner) April 24, 2023