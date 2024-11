ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キラリと輝く天然石が手元を美しく彩る「10金ハーフエタニティリング」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」10金ハーフエタニティリング

価格:【イエローゴールド】34,900円(税込)、【ピンクゴールド】34,900円(税込)、【ホワイトゴールド】35,900円(税込)

サイズ:7〜16号

最大幅:約0.3cm

素材:【イエローゴールド】10金(イエロー・約1g)、天然石・アイオライト、ラブラドライト、ブルートパーズ、ペリドット、ピンクトルマリン、シトリン、アメシスト、各1石、【ホワイトゴールド】10金(ホワイト・約1g)、天然石・ホワイトトパーズ、7石

付属品:収納ケース

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※オーダーを受けてからの生産、約45日後お届けの予約販売となります。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み等が含まれる場合は、追加日数をいただく場合があります

※受注生産のため、注文後のキャンセル、または不良品以外の返品はできません

天然石が手元でキラめくハーフエタニティリング。

美しく輝くカラフルな石を眺めているだけで幸せな気持ちになれそう!

そして、程よいボリューム感で着けやすいのも魅力的です。

シンプルなリングと重ね付けをしても素敵☆

デザインは7色のカラフルな天然石がオシャレに映える「イエローゴールド」と、

落ち着いた色合いの天然石が使われていて華やかな雰囲気の「ピンクゴールド」、

シンプルで上品な「ホワイトゴールド」の3色展開です。

どのカラーも日常使いしやすく、シーン問わず大活躍しそう!

<モチーフアップ>

それから、一箇所だけキュートなミッキーモチーフになっているのもポイントです☆

ミッキーモチーフは中央ではなく、あえて端にあしらわれているのもオシャレ。

中央の石はオーバル状になっています。

さらに、高級感あるデザインの専用ケース付き。

ケースは大きめサイズなので、手持ちのジュエリーも一緒に収納できます。

プレゼントや自分へのご褒美にもおすすめなハーフエタニティリング。

キラリと輝く天然石が手元を美しく彩ってくれる、ディズニーデザイン「10金ハーフエタニティリング」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

