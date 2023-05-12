¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²¿¤¬°ã¤¦¡© ¡Ö¹âµé¥»¥À¥ó¡×¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢!? 16ÂåÌÜ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¥â¥Î¤È¤Ï
¥È¥è¥¿¤¬16ÂåÌÜ¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«
2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¡¢2023Ç¯½©¤«¤éÅß¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤È¡¢ÃíÌÜ¤Î16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡
¡¡Ìó70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢16ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë³Æ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬¥¯¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÀµÅýÇÉ¥»¥À¥ó¡× Â¸ºß´¶À¨¤¤¡Ä¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê42Ëç¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¼«¿È¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ø¹¬¤»¤ÎÎÌ»º¡Ù¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎË¤«¤µ¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥é¥¤¥É¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤È¿Íºà¤ò·ë½¸¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2022Ç¯7·î¤Ë16ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡Ù¡£¤½¤ì¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤µ¤¡¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤º¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊSUV¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤àÁêËÀ¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¡¢¤½¤·¤ÆÀµÅýÇÉ¥µ¥ë¡¼¥ó¡Ö¥»¥À¥ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥À¥ó¡¢2¡¿4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡¢¥Ð¥ó¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê16ÂåÌÜ¤Ï¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³Æ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ½Â¬¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë³Æ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï²£¼´¤Ë¡ÖÍýÀ-´¶À¡×¡¢½Ä¼´¤Ë¡Ö´ðÈ×-ÁÏÂ¤¡×¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç°ÌÃÖ¤Å¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥À¥ó¤ÈSUV¤Î¤¤¤¤½ê¼è¤ê¡×¤È¸À¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Ëº¤ì¤Æ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢ÅÅÆ°²½ÂÐ±þ¡Ë¤òÁ´¤ÆÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿Êª¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ë¤ÈFF²£ÃÖ¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎAWD¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇFR½ÄÃÖ¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀû²ó»ÑÀª¤È³ê¤é¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¿THSII¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¼ã´³¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÌ£¡ÖConfident¡Ê°Â¿´¡Ë ¡õ Natural¡Ê¼«Á³¡Ë¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î´°À®·Á¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2023Ç¯½©°Ê¹ß¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï´¶À¡¿ÁÏÂ¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖRAV4¡¿¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤È¤Ï°ã¤¦¿·»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄSUV¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢²¤½£¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼SUV¤¬²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ»¤¤Á´Ä¹¡¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ê-80mm¡Ë¡¢¥ï¥¤¥É¤ÊÁ´Éý¡Ê¡Ü40mm¡Ë¤ÏÁö¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤Ï¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤êµ¡ÉÒ¡×¡¢¡Ö¤è¤ê½ÓÉÒ¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¶Ê¤¬¤ë¡×¤È¸À¤¦·ÁÍÆ»ì¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¤¤¤¤½ê¼è¤ê¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸å·Ñ¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¬Îà¾å¤ÏSUV¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤Ë¶á¤¤¿´Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¾è¤êÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¾¾ÎÉü³è¤Î¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤«¡Ä ¤½¤ì¤È¤âÀµÅýÇÉ¥»¥À¥ó¡©
¡¡2024Ç¯¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤ÏÍýÀ¡¿ÁÏÂ¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¤ÈSUV¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥Õ¤ÎÁêËÀ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼Æ±Åù¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹â1620mm¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£½Å»ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÆÃ¤Ë¥é¥²¥Ã¥¸¤Î¹¤µ¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸åÀÊ¤Ï³ÊÇ¼¼°¤Ê¾å¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥Ã¥¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Í¥²í¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÍøÊØÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤ÏÌ¤»î¾è¤Ê¤Î¤Ç¿äÂ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤êÂç¤é¤«¡×¡¢¡Ö¤è¤ê²º¤ä¤«¡×¡¢¡Ö¤è¤ê±ó¤¯¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÁÍÆ»ì¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤³¤«¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¾è¤êÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2023Ç¯½©º¢ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¡Ö¥»¥À¥ó¡×¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¦¤ËÅú¤¨¤ë¿·»þÂå¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥»¥À¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥À¥ó¤Î¼öÇû¤«¤é²ò¤±¤¿º£¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥»¥À¥ó¤ò!¡×¤È¸À¤¦ËÅÄ¾ÏÃË»á¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î£³Âæ¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡Ö½ÄÃÖ¤FR¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶²¤é¤¯TNGA ¡ÖGA-L¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤ë¡ÖMIRAI¡×¤È¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLS¡×¤ÎÃæ´Ö¤È¸À¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3000mm¤ò³è¤«¤·¤¿¤æ¤È¤ê¤Î¸åÀÊ¶õ´Ö¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥ººÇÎÉ¡£
¡¡Áö¤ê¤Ï´ðËÜÁÇÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿15ÂåÌÜ¾ù¤ê¤ÎÀºåÌ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È¤ä¤µ¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¾è¤êÌ£¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ç¾è¤êÌ£¤ÏÂç¤¤¯²½¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£