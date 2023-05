アイルランドで、幼い娘を早朝に外へ連れ出し道端に置き去りにした男の裁判が行われた。男は元交際相手で、娘の母親でもある女性への嫉妬心から犯行に及んだようだ。アイルランドのニュースメディア『The Irish Sun』などが伝えている。

アイルランドのドニゴール州にあるレタケニー地方裁判所での裁判で、幼い娘を道端に置き去りにした男に対し、児童虐待の有罪判決が下された。この男は20代であることだけが伝えられており、娘のプライバシーを守るため、法的な理由から名前は明かされていない。

事件は2020年8月に発生し、このほど行われた裁判ではさらに詳しいことが明らかとなった。男は以前、ある女性と交際して娘をもうけていたが、その後女性と別れることになった。そして事件当日、女性は夜間に外出する用事ができたために、当時2歳の娘を別れた男に預けていた。

しかし男は女性が他の人と会っていることに嫉妬し、何度も女性に電話をかけた。男は女性に少なくとも30回以上の電話をかけ、午前4時半頃に「居場所を言わなければ娘を捨てる」と脅したという。

そして男はベッドで寝ていた娘を車に乗せ、地元にある建設現場の入り口付近の路上に娘を置き去りにした。さらに男は、靴も履かずにひとり立ち尽くしている娘の写真を撮って女性と女性の姉妹に送り、その場を去っていった。

幸いにも娘は午前5時頃に2人の男性によって発見され、警察に保護された。娘を発見した男性らによると、娘はミルクの入った哺乳瓶を持って靴も履かずに道端に座り込んで泣いていたという。一方、娘の身を案じた母親が警察に連絡したことで事件が発覚し、警察は付近に設置された監視カメラの映像をもとに男を逮捕した。

男はうつ病を患っており薬を処方されていたものの、当時は服用をやめていたという。男は自分の罪を認めており、このほど行われた裁判で彼の弁護士フィオナ・クロフォード氏(Fiona Crawford)は、男は非常に反省しているとしてこのように述べた。

「当時の彼は癇癪を起こしており、頭が真っ白になっていました。それで彼は自分の娘で報復しようとしたのです。娘は混乱し、恐ろしい思いをしたことでしょう。これは決して言い訳ができるものではありません。彼は自分に幻滅して自分自身を恥じています。」

そして現地時間9日、ジョン・アイルマー判事(John Aylmer)によって判決が言い渡された。この男の罪は本来懲役5年の刑に値するものだったが、捜査に協力的で早期に罪を認めたことが考慮され、懲役4年、かつ最後の1年間を執行猶予付きとする最終判決が下された。男は現在、刑務所に拘留されているが、娘の母親は「娘は今でも、私と私の両親以外の人がそばにいることに耐えられず、車を怖がるようになって自分のベッドで眠るのも拒否するようになってしまいました」と語っている。娘が放置されてから発見されるまでの時間は2分ほどだったが、幼い娘はこの事件で心に大きな傷を負ったようだ。

