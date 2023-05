ジャレッド・パダレッキ主演『WALKER／ウォーカー』シーズン4へ更新！スピンオフは打ち切りに

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のジャレッド・パダレッキが主演・製作総指揮を務める米CWの『WALKER/ウォーカー』がシーズン4に更新された。

『WALKER/ウォーカー』はアメリカで1993年から9シーズンにわたり放送された『炎のテキサス・レンジャー』のリブート版。妻の死の真相を追いつつ、二人の子どもたちとの関係修復にも心を砕く主人公ウォーカーの活躍を通し「家族の再生」をテーマに描く必見のクライム・ドラマ。

15年もの間『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』でサム・ウィンチェスター役を演じたジャレッド・パダレッキ。本作は、その動向が注目されていたジャレッドの『スパナチュ』後、初の主演テレビシリーズとして話題に。共演者にはリンゼイ・モーガン(『The 100/ハンドレッド』)、キーガン・アレン(『プリティ・リトル・ライアーズ』)、ミッチ・ピレッジ(『ダラス』)ら。

平均して130万の視聴者数を獲得した『WALKER/ウォーカー』は今季、The CWで放送されたドラマの中で視聴率ナンバーワンを誇り、固定ファンに愛されていることを再び証明。

この更新を受けジャレットも、「『WALKER』のレガシーをもう1シーズン続けることが出来て、パートナーであるCBSスタジオとThe CWに感謝しているよ。今までにないほど大きくて良いものとして作りあげていくことが待ちきれない。より多くのファンを『WALKER』ファミリーにしてしまおう! 突き進もう!」と、コメントしている。

その一方、『WALKER/ウォーカー』の前日譚にあたる『Walker: Independence(原題)』は本国で放送済みのシーズン1をもって打ち切りに。

BREAKING: Walker prequel 'Walker Independence' has been cancelled at The CW after just one season.