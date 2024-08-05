¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡Ä½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ªÅ¹¤ÎÆÃÄ§4¤Ä
½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËüÁ´¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç°õ¾Ý¤¬¥À¥À²¼¤¬¤ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ²ÄÇ½À¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½÷À¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÊÂÌÚ¤Þ¤¤¬¡¢¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤ªÅ¹¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
·Ö¸÷Åô¤Î¸÷¤¬¶¯¤¤
·Ö¸÷Åô¤Î¸÷¤¬¶¯¤¤¤ªÅ¹¤À¤È¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ©¤Î¥¢¥é¤¬ÉÔÉ¬Í×¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¡£ÀÄÇò¤¤¸÷¤Î²¼¤Ï´é¿§¤¬°¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥³¥¹¥á¤ÎÈ¯¿§¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈþÈ©¸«¤»¡É¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Á³¸÷¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¤«¤Ã¤¿½À¤é¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤Î¤ªÅ¹¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÈþÈ©¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈ©¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÂ¤ê¤Ë¤¯¤¤°Ø»Ò¤·¤«¤Ê¤¤
ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¤Ê¤¤°Ø»Ò¤ä¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬°¤¤°Ø»Ò¤Ï»ÑÀª¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Î°õ¾Ý¤ò¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¼ò¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÇÇØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¡£
½é¥Ç¡¼¥È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈþ»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ºÂ¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê°Ø»Ò¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÙ¤ÎÀÊ¤È¤Î´Ö³Ö¤¬¶á¤¹¤®¤ë
¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤òÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ÏÎÙ¤ÎÀÊ¤È¤Î´Ö³Ö¤¬¶á¤¹¤®¤ë¤ªÅ¹¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
²¾¤ËBGM¤¬Âç¤¤¯¤ÆÎÙÀÊ¤ÎÏÃÂê¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÊÆ±»Î¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÎÙ¤Î²ñÏÃ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤·¤âÎÙ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬²¼ÉÊ¤ÊÏÃ¤äÉÔÌû²÷¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½é¥Ç¡¼¥È¤Î°õ¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾ì½êÁª¤Ó¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
©Artem Zakharov/Tom Werner/gettyimages
¢¨ 2023Ç¯5·î10ÆüºîÀ®
Ê¸¡¦ÊÂÌÚ¤Þ¤