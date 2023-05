リチャード・マッデン特集｜〜次期007最有力候補の青い瞳〜

世界的大ヒットを記録した海外ドラマで印象的な演技を魅せた俳優たちは、その後、ハリウッドにおいて引く手数多の存在となり、人気俳優の地位を欲しいままにしていく。近年、そういった現象が顕著だったのは、間違いなく『ゲーム・オブ・スローンズ』だ。「空前のメガヒット海外ドラマ」と銘打たれた同作からは、エミリア・クラーク、ピーター・ディンクレイジ、キット・ハリントンといった数多くの人気俳優が輩出された。

2019年に同作が放送終了してからも、その波は静まるどころかさらに勢いを増しており、4年が経過した2023年も出演俳優たちの快進撃は続いている。2023年4月よりAmazon Prime Videoにて配信がスタートしたスパイ・アクション『シタデル』にて、物語の主人公となるメイソン・ケイン役を演じるリチャード・マッデンもまた『ゲーム・オブ・スローンズ』でブレイクを果たした俳優である。今回は、次期ジェームズ・ボンド=007役の筆頭候補でもある彼のキャリアを振り返ってみよう。



【関連記事】『シタデル』4月28日(金)Prime Videoにて独占配信!リチャード・マッデン&プリヤンカー・チョープラ・ジョナス主演のスパイアクション・スリラー

リチャード・マッデンは、1986年6月18日スコットランド・レンフルーシャイア(国籍はイギリス)で生を受けた。幼いころから演劇に興味を抱き、11歳からアートセンターにて演劇を学び始めた。1999年にイギリスのTVシリーズ『Barmy Aunt Boomerang(原題)』で俳優デビュー。2007年にはロイヤル・スコティッシュ・アカデミーを卒業し、プロの俳優として本格的に道を歩み出した。二十代前半の頃はもっぱらTVシリーズや映画の端役が多く、着実に一歩一歩成長を遂げる若手俳優というイメージが強かったリチャードだが、2011年にジョージ・R・R・マーティン原作、HBO製作による超大作ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』にて、メインキャストの一人に抜擢されたことから人生が大きく変わることになる。

架空の王国を舞台に、熾烈な覇権争いの様子を壮大なスケールで描く『ゲーム・オブ・スローンズ』でリチャードが演じたのは、北の大地の領主であるスターク家の長男、ロブ・スターク。物語が進むにつれてキーパーソンとなっていき、“北の王”の地位を継承する存在として、存在感をアピールすることに成功。後に「血の婚儀」と謳われる場面での突然のフェードアウトは視聴者に大きな衝撃を与えた。同作で卓越した演技力と強いカリスマ性を発揮したリチャードはキャリアの転機を迎え、同作を降板後には続々と大作映画の仕事が舞い込むようになっていく。

中でも、2015年公開のディズニー映画『シンデレラ』における演技には目を見張るものがあった。誰もが知っている往年の名作ディズニー・アニメーションを実写化した同作で、リチャードは、貧しい家庭で使用人のような毎日を過ごすシンデレラと恋に落ちる王子役を好演。かの有名なガラスの靴の持ち主を求めて奔走する姿が印象的な役どころであるが、全世界の観客に最も強烈なインパクトを残したのは、やはりリチャードの宝石のようなブルーの瞳であろう。

You need not look outside your borders for strength or guidance. #Cinderella pic.twitter.com/H11nM9EXqL

- #Cinderella (@CinderellaMovie) September 26, 2015