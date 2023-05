映画『タクシードライバー』や『レイジング・ブル』などの名優ロバート・デ・ニーロ(79)に7人目の子供が誕生したと、TODAY.comほか各メディアが報じた。

デ・ニーロには、1976年から1988年まで結婚していた女優ダイアン・アボットの間に2人の子供がいるほか、元交際相手との間に双子、前妻との間に2人の子供が誕生している。

新作映画『アバウト・マイ・ファーザー(原題) / About My Father』のプロモーションで ET Canada のインタビューに応じたデ・ニーロは、司会者から「お子さんは6人ですよね」と尋ねられると、「実際には7人だ」と訂正し「ちょうど赤ちゃんが生まれたばかりなんだ」と返答。その後、複数メディアがデ・ニーロの広報担当者に確認をしたところ、7人目となる子供が誕生したことを認めたという。

子供の母親については言及しなかったが、デ・ニーロは、映画『マイ・インターン』(2015)の撮影で出会った武術インストラクター、ティファニー・チェンとの交際がうわさされており、今年3月にふっくらしたおなかの彼女と一緒にいる場面が目撃されていた。(西村重人)