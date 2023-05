ベッドシーンが原因で『YOU』オーディションを拒否！

シーズン5をもって幕を閉じるNetflixの人気サイコ・スリラードラマ『YOU ―君がすべて―』。ある女優が、ベッドシーンが嫌で同作のオーディションを受けなかったと告白している。米Deadlineなど複数のメディアが報じた。

その女優とは、コメディドラマ『グッド・プレイス』のタハニ役やマーベルドラマ『シー・ハルク ザ・アトーニー』のタイタニア役で知られるジャミーラ・ジャミル。『YOU』に主演するペン・バッジリーがホストの一人を務めるポッドキャスト番組に出演した彼女は、あえて同作の役を得ようとしなかったとして、このように話した。

「私はベッドシーンはやらないの。モノのように見られることを楽しむような人間ではないから。でもそれは、私が幼少期の性的トラウマのようなものをたくさん抱えているからかも。だから、そういうシーンをやることは最初から選択肢になかった。たまにはミニスカートや胸元の開いたトップスを着ることもあるけどね。でも、普段は自分を出すタイプではないの」

「(ペンに)実はあなたの番組(『YOU』)の最新シーズンでオーディションを受けるはずだったのよ。でも、私が演じるのはとてもセクシーなキャラクターで、私自身はシャイでそういうのはできないから結局オーディションを受けなかった。そしたら、あなたが急に"僕はもうベッドシーンはやらないよ"と言い出して…。そんな選択肢があるなんて知らなかった。それを聞いて、じゃあオーディションを受けていれば良かったと思ったわ」

ペンは今年2月、妻を大事にしたいので『YOU』シーズン4ではもう親密なシーンをやらなくてもいいかと、クリエイターのセラ・ギャンブルに伝えたと明かしていた。「これは実は『YOU』に出演する前に決めていたことなんだ。公には言っていなかったと思うけど、もう一つの理由として、俳優として、いつもロマンス系の主人公でいるだけのキャリアにまた戻りたいのか、と思ったこともある」

Jameela Jamil Says She Pulled Out Of Auditioning For 'You' Over Sexy Scenes https://t.co/hrASQxvBen pic.twitter.com/1NJkhIoLYy

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 7, 2023