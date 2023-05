イギリス人も笑わせたとにかく明るい安村さんの鉄板ネタ(写真:ブリテンズ・ゴット・タレントのYouTubeページより)

少し前のイギリスの人気TV番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で、お笑い芸人の「とにかく明るい安村」さんがネタを披露した際、大ウケするという”事件”がありました。

披露されたネタは例の「安心してください、履いてますよ」という彼の鉄板ネタだったのですが、どうしてこのネタがウケたのか、実はその背景には英語と日本語の違いが関係するので、今回はちょっとそのことについて解説してみたいと思います。

無意識に「コールアンドレスポンス」に

この番組で安村さんが披露した芸は、彼が極小サイズのパンツを履いていろいろなポーズを取った瞬間に「安心してください、履いてますよ」と言う、おなじみのものです。ただし、イギリスの番組ですからこのフレーズを英語でこういいました。「Don’t worry, I’m wearing!」。完全な直訳ですね。

ところが、ここで奇跡がおきます。「Don’t worry, I’m wearing!」という安村さんのセリフが日本語の直訳とは知らない審査員は、その先を補うように自分たちが呼びかけられていると思い、「Pants!」と返したのです。「Don’t worry, I’m wearing…」「Pants!」という形になり、ロックスターがアリーナに呼びかけるコールアンドレスポンスのように審査員席は大盛り上がりとなりました。

もうお気づきだと思いますが、安村さんが言った英語は不完全なセンテンスです。

正しくは「I’m wearing pants」(私はパンツを履いてます)と言うべきです。ただし、このケースでは省略されている目的語が「pants」であることは、安村さんがステージ上でパンツを指差してポーズを取ることから明らかです。それどころか、この不完全なセンテンスは意図されたもので、ポーズで間を作って聴衆にリアクションを促している、というように解釈されたのです。

もしも、これをすべて計算の上でやっていたとすれば安村さんの才能に脱帽するしかありませんが、私は日本語と英語の違いが偶然面白く作用したと思っています。ここでちょっと英文法をおさらいしてみましょう。

英語の基本となる構文は「主語ー動詞ー形容詞、目的語」(S.V.C、S.V.Oというやつですね)です。今回のケースでは「I wear pants」です。英語の場合、ギャグのオチとなる形容詞や目的語が最後にくるため、今回のように最後の一言でドカンと笑いを取るのに適しています。例えば、

Mr. President, you are stupid guy…sorry it’s a joke! Truth is you are “very stupid”.

(社長、あなたって間抜けですね。すみません冗談です。本当は、あなたはとんでもない間抜けです)

このように、最後の最後までオチを悟られずに会話を進めることができます。なお、この例文の場合、社長に失礼なことを言って謝るのかと思ったら、もっと失礼なことを言った、というジョークです。アメリカのコメディアンは権威のある人をこうした辛口なジョークでからかうことが多いのですが、これは安易に真似しないほうがいいでしょう。

主語、目的語を省く日本語の特徴

一方で、日本文化は「ハイコンテクストな文化」と言われています。「言わずもがな」という言葉があるように、話の前後の関係、あるいは話者と聞き手の関係から、主語や目的語を完全に言わずとも通じる場合には積極的に省略します。

例えば、

「(私は)昨日大阪に行ってきたんだけど」

「(大阪には食事が)美味しいお店があったんだよ」

「今度(僕と君で大阪に)行かない?」

こんな感じで、文脈上明確な事柄は省略されます。

外国人の話す日本語がぎこちなく聞こえる理由の1つは、英語の感覚でいちいち主語をつけることです。

「ワタシはアナタとご飯を食べに行くのがいいと思っています」

みたいな感じですね。

では反対に、英語に不慣れな日本人の英語はどう聞こえているのでしょうか。

英語に不慣れな日本人が頭の中の日本語でそのまま英語を作ると、主語を省略した文になってしまいます。以下の()の中は英語ネイティブにどう聞こえているかのイメージです。

「Went to Osaka yesterday」(昨日大阪に行った。で、誰が?)

「There was a good restaurant」(いいレストランがあった。で、どこに?)

「Next time, let’s go to Osaka together 」(次回、大阪に一緒に行こう)

まあちょっと違和感がありますが多少想像力を働かせれば理解できなくはないですね。

整理すると、

 ̄儻譴任魯チにあたる目的語が文末にくる。

日本語では主語や目的語を省略し、解釈を相手にゆだねる。

となります。

この組み合わせは、もしかするとジョークで笑いをとるのに最強かもしれません。

例えば、シチュエーションコントの定番である医者ネタの場合、執刀医が「汗を拭いて」と言ったら看護師が自分の汗を拭う、骨折した患者を診断した医師が「骨が折れてます」と言ったとき、患者が「ドクター、あなたもですか」と言ってしまう。などなど、これらは医師という権威を持った存在がやや横柄に主語や目的語を省略して喋ることから周囲がいろいろな誤解をする、という笑いのパターンです。

主語や目的語を略す日本語的な英語はこのパターンには最強ではないかと思います。

また、今回の安村さんの例のように、目の前に見えているオチを観客に先に言わせる、というテクニックにも使えるでしょう。

積極的に日本語的な英語を使ってもOK!

ちなみに安村さんの英語、I'm wearing pantsも実は少々おかしいです。現在進行形なので、「私は現在パンツを履いている真っ最中です」となってしまい、もし本当にそうだとするとちょっとTVでは放送できない姿を想像してしまいますね。

しかしそうではないことはコンテクスト的に理解していますので、この程度の文法的不正確さは問題になりません。

なお、これは不正確なだけであって「間違い」ではないと思います。日本人は「間違った英語を話してはならない」と思い込みすぎのように思います。数学の計算は間違えてはいけませんが、英語でもこれと同様にわずかな間違いも指摘する、採点のための教育がなされてきたことの弊害ではないかと思います。

むしろ、積極的に日本語的な英語を使えば人を笑わせることが容易です。日本のお笑いタレントのみなさんは、どんどん海外向けにネタを披露してみてはどうでしょうか? 日本人はジョークのうまい国民だ、という評判を作ることができるかもしれません。



(デビット・ベネット : テンストレント最高顧客責任者)