ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、敷き詰めも簡単にできて家中どこでも使える「拭けるクッションフロアシート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」拭けるクッションフロアシート

© Disney

サイズと価格:【約182×300】14,900円(税込)、【約182×500】24,900円(税込)

※別途、2,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

主材:塩化ビニル樹脂(裏面:ガラス繊維不織布)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

汚れも水こぼしもサッと拭き取れるクッションフロアシート。

大きめサイズなのでリビングに敷き詰めるのもオススメです!

また、インテリアの模様替え感覚で気軽に使えるのも魅力のひとつ。

デザインは「木目」と「タイル」の2種類で、どちらもコロンとしたミツマルが可愛いミッキーモチーフがあしらわれています。

木目

© Disney

木目柄のフロアシート。

インテリアに馴染みやすいデザインで、木目柄にさりげなくデザインされたミッキーモチーフがおしゃれなポイントです。

温かみのあるカラーで、セットすればお部屋の中がほっこりとした雰囲気に☆

タイル

© Disney

タイル柄のフロアシート。

清潔感のある色合いで、ベージュのミッキーモチーフが映えます。

そして上品なデザインで、お部屋の中がより明るくなりそう!

<使用方法>

フロアシートはハサミで簡単にカットできるので、敷き詰めもスムーズに。

さらにたっぷりと使えるので、ハサミでカットして玄関やキッチンの床などに敷くことも可能です。

© Disney

観葉植物の下など、室内で水気を防ぎたい際にもとっても便利!

※汚れた場合、すぐに拭き取らないと色移りすることがあります

© Disney

クッション性があるので小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。

散りばめられたミッキーモチーフ柄が特別感を演出してくれるフロアシート!

敷き詰めも簡単にできて家中どこでも使える、ディズニーデザイン「拭けるクッションフロアシート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

