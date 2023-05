先週末(5月5日〜5月7日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』が興行収入1億1,841万4,021ドル(約160億円)で首位デビューを果たした。今年公開作のオープニング興収としては、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(オープニング興収1億4,636万1,865ドル・約198億円)に次ぎ、第2位となる数字だ。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル135円計算)

同作は、銀河のはみ出し者たちから成る異色ヒーローチームを描く『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ第3弾。完結編という位置付けだったが、2017年公開の第2弾『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』のオープニング興収(1億4,651万104ドル・約198億円)には及ばなかった。

公開5週目の『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は興収1,855万1,620ドル(約25億円)でワンランクダウンの2位。累計興収は5億1,807万9,325ドル(約699億円)で、世界興収は11億5,556万4,325ドル(約1,560億円)を上げる特大ヒットとなっている。(編集部・市川遥)

5月5日〜5月7日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』

2(1)『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

3(2)『イーヴォル・デッド・ライズ(原題) / Evil Dead Rise』

4(3)『アー・ユー・ゼア・ゴッド? イッツ・ミー、マーガレット。(原題) / Are You There God? It's Me, Margaret.』

5(初)『ラブ・アゲイン(原題) / Love Again』

6(5)『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

7(6)『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』

8(7)『AIR/エア』

9(9)『ザ・コヴェナント(原題) / The Covenant』

10(10)『シス(原題) / Sisu』