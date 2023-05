『ナイト・エージェント』子役出身のガブリエル・バッソが18歳で俳優を一旦辞めた理由

世界的な大ヒット作となっているNetflixの新作スリラードラマ『ナイト・エージェント』にピーター・サザーランド役で主演するガブリエル・バッソ。元子役である彼は18歳の時に一度俳優業を辞めているのだが、その理由を告白した。米Pinkvillaが報じている。

米NBCで4月21日に放送された、ジミー・ファロンがホストを務めるトーク番組に出演したガブリエル。1994年生まれの彼は、2000年代後半から子役として活動。最初のブレイクは2010年に米ABCで始まった『キャシーのbig C いま私にできること』で、主人公キャシーの息子アダム役で全4シーズンにわたってレギュラーを務めた。そしてJ・J・エイブラムスが監督した2011年の映画『SUPER 8/スーパーエイト』では、ある事件に遭遇する少年たちの一人を演じた。そのようにショービズ界で子役として着実に実績を積み上げていた彼が、18歳で一度俳優を辞めた理由について語った。

The first episode of The Big C, starring Laura Linney, Oliver Platt, Gabriel Basso, John Benjamin Hickey, and Gabourey Sidibe premiered 12 years ago today (August 16, 2010) on @Showtime. pic.twitter.com/IzifofEiYf

- Laura Linney News (@LauraLinneyNews) August 16, 2022