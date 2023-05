[ロサンゼルス 8日 ロイター] - 米ハリウッドの脚本家約1万1,500人でつくる全米脚本家組合(WGA)によるストライキを受け、人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の前日譚の脚本制作が中断されるなど影響が広がっている。

ゲーム・オブ・スローンズの作者ジョージ・R・R・マーティン氏はブログで、前日譚シリーズ「A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight(原題)」の脚本家向け作業場がスト期間中は閉鎖されると明かした。

また、エミー賞受賞ドラマの「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」も新シーズンの脚本執筆がストップしたという。ドラマを配信するHulu(フールー)はコメントを控えた。

WGAは2日から15年ぶりのストに突入。ウォルト・ディズニーやNetflix(ネットフリックス)などのスタジオ側に報酬増額を求めている。

バイデン大統領も「脚本家ができるだけ早く公正な合意を得られるよう望む」と述べ、ストに懸念を示した。