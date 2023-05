このほどロシアで、遊園地の回転ブランコが崩落する事故が起きた。この事故により、高速で回転していたブランコに乗っていた人々が地面に叩きつけられた。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

ロシア連邦オレンブルクの公園にある、最近オープンしたばかりの移動式遊園地で現地時間6日、稼働中の回転ブランコが突然崩落する事故が発生した。当時の様子はロシア発のSNS「Telegram」で「SHOT」というアカウントが動画で公開しており、高速回転するブランコを楽しむ乗客の姿が映っている。

しかしその数秒後、ブランコのチェーンを吊り下げている丸い屋根が突然崩落し、乗客はブランコごと地面に落下した。すぐに来園者らが駆け寄り、地面に倒れている負傷者の救助にあたった。負傷者20人のうち、12人が子供だった。

事故の様子を捉えた動画はSNSに拡散され、多くの人々を震撼させた。また英ニュースメディア『The Mirror』によると、負傷者のうち8人は軽傷のため外来治療で済んだが、12人は入院治療を必要とし、そのうち10歳の少女と27歳の女性を含む3人が極めて深刻な状態にあるという。

事故が発生する前、公園の責任者であるティムール・ショゲノフ氏(Timur Shogenov)は「全ての乗り物は国の検査と技術認証を受けているため、安全です」と主張していた。しかし事故が発生してしまったことで、地元の高官からはこのような厳しい声が向けられた。

「事故の原因はまだ分かっていません。しかし乗り物の安全性を担当する関係者に決定的な問題があったことは、明らかだと言えるでしょう。これは絶対に受け入れがたい事故です。市民の健康と安全が最優先されなければなりません。このような事態を招いた責任者は必ず処罰されるべきです。」

なおロシアのニュースメディア『LIFE.ru』では、回転ブランコが崩落した原因について、アトラクションの誤作動による可能性が高いと報じている。またオレンブルク地区のロシア非常事態省が「Telegram」に投稿した内容によると、移動式遊園地は予定よりも早くオープンしたという。そのため地元住民からは「遊園地の経営者は5月に多くの収益を上げたかったのだろう」といった声があがっている。

