ÂçÅÄ¶èÅÔµÄÊäÁª¤ÇÅÔÌ±¥Õ¥¡¤¬¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¡Ö¡Ø½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì³÷ÅÄ¡Ù¤òÃ¦µÑ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤¬£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷ÊäÁª¤ÎÂçÅÄ¶èÁªµó¶è¤Ë¸µÂçÅÄ¶èµÄ¤Î±üËÜÍÎ¤»á¤ò¸øÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÊäÁª¤Ï£µ·î£²£¶Æü¹ð¼¨¡¢£¶·î£´ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡£´·î¤ÎÂçÅÄ¶èÄ¹Áª¤Ë£²¿Í¤ÎÂçÅÄ¶èÁª½Ð¤ÎÅÔµÄ¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£²¿Í¤Î·ç°÷¤¬À¸¤¸¡¢ÊäÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½°±¡²ò»¶¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Áªµó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±üËÜ»á¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ËÂçÅÄ¶èµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¡££²£±Ç¯¤ËÅÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±üËÜ»á¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ÏÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÃËÀ¤À¤é¤±¤ÎÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿½÷ÀÀ¯¼£²È¤Î£±¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆ»¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸øÌó¤Ï»Ò°é¤Æ¼Â¼ÁÌµÎÁ²½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¡Ø½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì³÷ÅÄ¡Ù¤òÃ¦µÑ¤·¤¿¤¤¡£¼«Å¾¼ÖÅðÆñ·ï¿ôÁ´¹ñ£±°Ì¤Ï³÷ÅÄ£µÃúÌÜ¤È¤¤¤¦±øÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÊÖ¾å¤·¤¿¤¤¡×¤È¼£°ÂÂÐºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ç¤Ï£Ê£Ò¡¦ÅìµÞ³÷ÅÄ±Ø¤ÈµþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤ò·ë¤Öà³÷³÷Àþá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»¿À®¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁª¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£²¿Í¡£ÅÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂçÅÄ¶è¤Ë¸½¿¦ÅÔµÄ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤êÎ©¤Æ¤ë¤Ï¤º¡£¶èÄ¹Áª¤ËÍîÁª¤·¤¿¸µÅÔÌ±¥Õ¥¡¤Î¿¹°¦»á¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£