Ç¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤«¤éŽ¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃÍ»¥Ž£¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÄÅý·×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëŽ¢Ç¯¼ýÊÌ¤ÎÀ¸³è¥ì¥Ù¥ëŽ£¤È¤Ï
¢£Àµ¼Ò°÷¤ÎÌó6³ä¤Ïº£¤ÎÀ¸³è¤Ë¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Êª²Á¤äÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÇ¯¼ý¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ç¯¼ý¥ì¥ó¥¸¤´¤È¤Î¡ÖÀ¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¤Î¡ØÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÁ¬Åª¤Ë¡ÖÉÔËþ¡×¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Ìó6³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬Á´ÂÎ¤Î7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÄÂ¶â¡ÊÇ¯¼ý¡Ë¤¬ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤Åú¤¨¤¬¡ÖÄã²á¤®¤ë¡×¡ÊÌó4³ä¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯¼ý500Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÌó5³ä¤¬¡ÖÄÂ¶â¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄÂ¶â¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÁÛ¤ÎÇ¯¼ý¤È¸½¼Â¤ÎÇ¯¼ý¤Îº¹³Û¤ÏÌó100Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï450Ëü±ß¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤¬350Ëü±ß¡¢30Âå¤¬425Ëü±ß¡¢40Âå¤¬500Ëü±ß¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ÉÍý¿¦¤È°ìÈÌÁØ¤Ç¤Ï300Ëü±ß¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤ËÇ¯¼ý¥ì¥ó¥¸¤´¤È¤ÎÀ¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¿©Èñ¡×¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¶âÁ¬ÅªÍýÍ³¤ÇÀ¸³èÈñ¤Î½ÐÈñ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯¼ý¥ì¥ó¥¸¤´¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¦¹àÌÜ¤Ë¤âº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
1°Ì¡§ÈïÉþ¡¦ÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊÈñ 46.8¡ó
2°Ì¡§¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ 45.2¡ó
3°Ì¡§¸òºÝÈñ 38.3¡ó
4°Ì¡§¿©Èñ 34.6¡ó
5°Ì¡§¼ÖÎ¾Èñ¡¦°ÜÆ°Èñ 22.3¡ó
º£¤ÎÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï77.1¡ó¤¬¡ÖÉÔËþ¡¦¤ä¤äÉÔËþ¡×¤È²óÅú¡£20ÂåÃ±¿È¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ°Ê³°¤Î½ÐÈñ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍÞ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¿©Èñ¡×¤Î½ÐÈñ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¾¤ÎÇ¯¼ý¥ì¥ó¥¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
SNS¤Ç¤â¿©ÉÊ²Á³Ê¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈáÌÄ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÃë¿©¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤è¤ê¡Ö²Á³Ê¤ä¥³¥¹¥Ñ¡×¤ò½Å»ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
°ûÎÁ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¿©Èñ¤ò1Æü1200±ß°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·î3Ëü6000±ß¤Û¤É¤Î½ÐÈñ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³°¿©¤ä¥«¥Õ¥§¤ÎÉÑÅÙ¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«¿æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀáÌó¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ç¯¼ý300Ëü¡Á500Ëü±ß¤Ï¡Ö¸òºÝÈñ¡×¤ò¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤
1°Ì¡§¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ 36.7¡ó
2°Ì¡§ÈïÉþ¡¦ÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊÈñ 32.7¡ó
3°Ì¡§¿©Èñ 27.5¡ó
4°Ì¡§¸òºÝÈñ 26.7¡ó
5°Ì¡§¼ÖÎ¾Èñ¡¦°ÜÆ°Èñ 20.2¡ó
Â¾¤ÎÇ¯¼ý¥ì¥ó¥¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö¸òºÝÈñ¡×¤ò¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£20¡Á30Âå¤ÎÆÈ¿È¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í§¿Í¤äÆ±Î½¤È¤Î³°¿©¤Ê¤É¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£¤ÎÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ64.0¡ó¤¬¡ÖÉÔËþ¡¦¤ä¤äÉÔËþ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1°Ì¡§¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ 39.7¡ó
2°Ì¡§¸òºÝÈñ 31.6¡ó
3°Ì¡§ÈïÉþ¡¦ÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊÈñ 29.4¡ó
4°Ì¡§¿©Èñ 23.0¡ó
5°Ì¡§¼ÖÎ¾Èñ¡¦°ÜÆ°Èñ 22.7¡ó
¡Ö¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¡×¤ò¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£30¡Á40Âå¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë´ûº§¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î°áÎà¤Ê¤É¤Ç¡ÖÈïÉþ¡¦ÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊÈñ¡×¤Ïºï¤ì¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼ñÌ£¤ä¸ä³Ú¤ÏÄü¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤À¡£º£¤ÎÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï51.4¡ó¤¬¡ÖÉÔËþ¡¦¤ä¤äÉÔËþ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÌó6³ä¤¬À¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë
1°Ì¡§¸òºÝÈñ 34.4¡ó
2°Ì¡§¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ 26.7¡ó
3°Ì¡§ÈïÉþ¡¦ÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊÈñ 24.4¡ó
4°Ì¡§¼ÖÎ¾Èñ¡¦°ÜÆ°Èñ 20.6¡ó
5°Ì¡§¿©Èñ 18.3¡ó
Ìò¿¦¼Ô¤â¤·¤¯¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ5000¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢µï½»¥¨¥ê¥¢¤Ï¼óÅÔ·÷¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤ÉÂçÅÔ»Ô¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²È¤Ç¤Î¿©Èñ¤Ï¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Í§¿Í¤È¤Î³°¿©¤ä°û¤ß²ñ¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¹µ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£µï½»ÃÏ°è¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á°ì³µ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥«¥Õ¥§¤òµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²¿¤«Çã¤¦ºÝ¤Ë¤â¡¢¿©ºà°Ê³°¤Ë¤ª¼ò¤ä¹¥¤¤Ê²ÌÊª¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤½¤³¤Þ¤Çí´í°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¤À¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¼ý¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ÖËþÂ¡¦¤ä¤äËþÂ¡×¤¬¡ÖÉÔËþ¡¦¤ä¤äÉÔËþ¡×¤ò¾å²ó¤ê¡¢60.3¡ó¤¬¡ÖËþÂ¡¦¤ä¤äËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç¯¼ý900Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë
1°Ì¡§¸òºÝÈñ 27.0¡ó
2°Ì¡§¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ 25.4¡ó
3°Ì¡§ÈïÉþ¡¦ÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊÈñ 22.2¡ó
4°Ì¡§¿©Èñ14.3¡ó
5°Ì¡§¼ÖÎ¾Èñ¡¦°ÜÆ°Èñ 14.3¡ó
40ºÐ°Ê¹ß¤Î´ÉÍý¿¦¤¬Â¿¤¯¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËþÂ¡¦¤ä¤äËþÂ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï52.4¡ó¤È¡¢Ç¯¼ý700Ëü¡Á900Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÇ¯¼ý¥ì¥ó¥¸¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£Ç¯¼ý900Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÊÀ³²¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
1°Ì¡§¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¡§ 30.4¡ó
2°Ì¡§¸òºÝÈñ 21.4¡ó
3°Ì¡§ÈïÉþ¡¦ÈþÍÆ¡¦²½¾ÑÉÊÈñ 19.6¡ó
4°Ì¡§¿©Èñ 16.1¡ó
5°Ì¡§¼ÖÎ¾Èñ¡¦°ÜÆ°Èñ 8.9¡ó
·Ð±Ä¼Ô¤äÌò°÷¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄÂ¶â¤¬¡Ö¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê53.6¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£º£¤ÎÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï73.2¡ó¤¬¡ÖËþÂ¡¦¤ä¤äËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬À¸³è¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤ÏÌó6³ä¤¬À¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤º¤·¤â¤ª¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤Ê¤éÀ¸³è¤ËËþÂ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¢£¶âÁ¬Åª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤â±Æ¶Á
Ç¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖÄÂ¶â¤Ï¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ñÌ£¤ä¸ä³Ú¤Ø¤Î½ÐÈñ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¤¦¤Á4³ä¤¬¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¤Î½ÐÈñ¤ò¤¿¤á¤é¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖËþÂÅÙ¡¦À¸³è¤Î¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ 2022¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ñÌ£¤ÎÍÌµ¤Ï¿´¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¡Ö¼ñÌ£¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¡Ö¼ñÌ£¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î3³ä¶á¤¯¤ÎÊý¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö»È¤¨¤ë¶âÁ¬¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³èËþÂÅÙ¡¢À¸³è¤Î³Ú¤·¤µ¡¦ÌÌÇò¤µ¤ÎËþÂÅÙ¤¬¤È¤â¤ËÄã¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¼ñÌ£¤ä¸ä³Ú¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ñÌ£¤ä¸ä³Ú¤Ë½ÐÈñ¤Ç¤¤ë¤æ¤È¤ê¤ÎÍÌµ¤â¡¢À¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¡ÖÇ¯¼ý700Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è
Ç¯¼ý¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£
¢ ´ÉÍý¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹
£ Éû¶È¤ò¤¹¤ë
¤ »þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë
¥ µ¯¶È¤¹¤ë
¡Ö´ÉÍý¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤³¤È¤Ïº£¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÇÇ¯¼ý¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¡¦¶È³¦¡¦´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¼Â¸½²ÄÇ½À¤äÃ£À®¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÄ©Àï¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£°ì¸«Æñ¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÖÅ¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°ÆÃÀÄ´ºº 2022Ç¯ÈÇ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å¾¿¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶È¼ï¤òÊÑ¤¨¤ë¿Í¤ÏÌó6³ä¡¢¿¦¼ï¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÌó7³ä¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÇ¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë
À®Ä¹»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾ï¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸¦½¤¤ä°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£Ì¤·Ð¸³¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¿ôÇ¯´Ö¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢ÌÜ»Ø¤¹Ç¯¼ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤â¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¤Ç¡Ö½éÇ¯ÅÙÇ¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¡×¤«¤Ä¡Ö¿¦¼ïÌ¤·Ð¸³OK¡×¤Îµá¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó7¡ó¡Ê3·î7Æü¸½ºß¡Ë¡£¡Ö½éÇ¯ÅÙÇ¯600Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Ç¤ÏÌó14¡ó¤ÈÇÜ¤Îµá¿Í¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤êÇ¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÇ¯¼ý700Ëü±ß°Ê¾å¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤Û¤¦¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÃÏÊýºß½»¤Ç¤âÄÂ¶â¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤·¹¸þ¤Î¤¢¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢É¬Í×¤Ê»þ°Ê³°¤Ï¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÆ¯¤±¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£¶ÐÌ³ÃÏ¤òµï½»ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÔ»ÔÉô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ä¡Ö´°Á´ºßÂð¶ÐÌ³¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î´ë¶È¤ÎÊç½¸¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
º£¤Î¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤º¡¢¹¤¤»ëÌî¤ÇÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤Î¤À¡£
¢£¤É¤³¤Ë¿È¤ò¤ª¤±¤Ð¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
¶È³¦¡¦¶È¼ï¤Ê¤É¡È·Ð¸³¡É¤ò¼´¤ËÅ¾¿¦Àè¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¼´¤ò¤º¤é¤·¤Æ»Å»ö¤òÃµ¤¹¤È²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
ÆÃ¼ì¤ÊÎã¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¼Í¥¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬±Ä¶È¿¦¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î´ë¶È¤Î±Ä¶È¿¦¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¼¤ò»È¤¦¡×¡ÖÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÅ¾¿¦¤·¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¶âÍ»·Ï¤Î±Ä¶È¿¦¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¹âÅÙ¤ÊÀÜµÒ¥Þ¥Ê¡¼¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë»ñ¼Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤Î·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ñÌ£¤äÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¿Í¤è¤ê¤âÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤Î¶¯¤ß¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÀ¸¤«¤»¤ë»Å»ö¤Ï²¿¤«¡©
¼«Ê¬¤ò¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÇä¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤«¡©
¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òºÇ¤â¹â¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ÎÍÌµ¤¬¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹
Ç¯¼ý¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ï¼ã¼ê¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ò10Ç¯´ÖÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»æ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Â´¶ÈÀ¸¡ÊÁ´ÂÎ¤Î13¡ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ØÀ¸¤Î2ÇÜ¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ò¤â¤Á¡¢¤½¤ì¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Â´¶ÈÀ¸¡ÊÁ´ÂÎ¤Î3¡ó¡Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê97¡ó¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î10ÇÜ¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢»æ¤Ëµ¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀøºßÅª¤Ê°Õ¼±¤¬¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ç¯¼ý¤¬700Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë¤È¡¢À¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤¬Âç¤¤¯¹¥Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Å¾¿¦¡¢Éû¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°·×²è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¤è¤êËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤À¸³è¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
»²¹Í»ñÎÁ
¢¨1¡§¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¡ØÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë
¢¨2¡§Æâ³ÕÉÜ¡ÖËþÂÅÙ¡¦À¸³è¤Î¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ 2022¡×
¢¨3¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÖÅ¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°ÆÃÀÄ´ºº 2022Ç¯ÈÇ¡×
¢¨4¡§¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¡ØÉû¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù2020Ç¯11·î
¢¨5¡§Harvard Business School Goal Story Study about goals at Harvard MBA program, 1979.
----------
²®ÅÄ ÂÙÉ×¡Ê¤ª¤®¤¿¡¦¤ä¤¹¤ª¡Ë
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦ ÊÔ½¸Ä¹
2006Ç¯¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÆþ¼Ò¡£´ë¶È¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¡¢¶áµ¦¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î±Ä¶ÈÅý³çÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤è¤êÁí¹çÅ¾¿¦¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢Å¾¿¦»ö¶ÈËÜÉô¡¡Éû»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Çµá¿¦¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¡ÖHR¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦HR¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Æ´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¸þ¤±¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦ ÊÔ½¸Ä¹ ²®ÅÄ ÂÙÉ×¡Ë