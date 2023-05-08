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¢¨Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke - Heart. 2020 May;106(10):732-737.
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