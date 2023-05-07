中国、マツタケで新国家規格 10月1日実施へ
雲南省デチェン・チベット族自治州シャングリラ市で採れたマツタケ。（資料写真、昆明＝新華社配信/張夢曦）
【新華社昆明5月7日】中国の生活協同組合にあたる供銷（きょうしょう）合作社の中央組織、中華全国供銷合作総社の昆明食用菌研究所は5日、同研究所が中心となって改定したマツタケの国家規格が10月1日に実施されると明らかにした。
雲南省デチェン・チベット族自治州シャングリラ市の林に生息するマツタケ。（資料写真、昆明＝新華社配信/張夢曦）
新国家規格はマツタケの形状や含有物質、検査規則などを規定する。製品の分類や等級分けの基準となり、産業の健全な発展を促進する。
雲南省デチェン・チベット族自治州シャングリラ市の林に生息するマツタケ。（資料写真、昆明＝新華社配信/張夢曦）
中国のマツタケは雲南、四川、吉林3省の生産量が全国の約95％を占める。西南地区の重要な品種資源、優位性を持つバイオ産業の代表でもあり、マツタケ産業の持続可能で健全な発展は山間部や辺境の少数民族地区の経済発展に積極的な役割を果たす。税関データによると、中国の昨年のマツタケ製品輸出量は546トンで、3446万ドル（1ドル＝約135円）の外貨を獲得した。
雲南省デチェン・チベット族自治州シャングリラ市で採れたマツタケ。（資料写真、昆明＝新華社配信/張夢曦）
雲南省デチェン・チベット族自治州シャングリラ市で採れたマツタケ。（資料写真、昆明＝新華社配信/張夢曦）