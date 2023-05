大阪・インテックス大阪で開催中のポップ・カルチャーイベント「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2023」の2日目となる6日、ステージイベントのトップバッターとしてオーランド・ブルームが登壇した。

【画像】笑顔で登壇したオーランドの全身ショット

前日に日本に到着したばかりにもかかわらず、長旅の疲れも見せずに爽やかな笑顔で登場するなり、一瞬にして会場のファンを興奮の渦に巻き込んだオーランド・ブルーム。ファンから寄せられた質問に対して「全部答えるよ!」とやる気満々でステージイベントはスタートした。

「なんでそんなにカッコいいのですか?」という質問には、「日本のファッションカルチャーを追い続けているからです。日本のファッションは世界一で、今日着ている服も全部日本製なんですよ。初めて日本に来たのが21歳の時でしたが、その時から日本のスタイルが私に影響を与え続けているんです」と、シンプルなアイテムでも品の良さをかもし出す“大人カジュアル”の秘密を明かした。

さらに、日本のファンについて聞かれると「I Love Japanese Fans!」と間髪入れずに答え、「日本のファンはリスペクトをもって接してくれるので、非常に感謝しています」と、日本のファンへの想いも語っていた。

その後、オーランドが出演する最新作『グランツーリスモ』(9月公開)について、「実話で、夢を追う人に見てほしいです」と紹介。“日本発”のゲーム「グランツーリスモ」のトッププレイヤーたちが、本物のプロフェッショナルレースドライバーとなって表彰台を目指すという前代未聞の挑戦「GTアカデミー」の実話を映画化した作品。GTアカデミーを発足したダニー役でオーランドが主演を務める。

最後に「みんなもう私の友達だ!」と、かつて自身が出演した『ロード・オブ・ザ・リング』の名せりふ「What about side by sides with a friend」を披露したオーランドのサービス精神に会場のファンも大喜びだった。