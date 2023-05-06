¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò Â×´§¼°½ÐÀÊ¸å¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤ó¤ÜÊÖ¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¶õ¹Á¤ËÄ¾¹Ô¡¡±Ñ»æÊóÆ»
¡¡±Ñ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÂ×´§¼°¤¬¡¢£¶Æü¸áÁ°£±£±»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¸á¸å£·»þ¡Ë¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿¡¼»û±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤«¤é£±¿Í¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢¼°Åµ¤¬½ª¤ï¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä·Þ¤¨¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¶õ¹Á¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¤È±Ñ»æ¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â×´§¼°¤Ç·»¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ä¥¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤¬ºÇÁ°Îó¤ËÃåÀÊ¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÏÁ°¤«¤é£³ÎóÌÜ¤ÎÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬·³Éþ¤ÎÃåÍÑ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¼°Åµ¤ÏÌó£²»þ´Ö¤Ç½ª¤¨¡¢¹ñ²¦¤é¤¬¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤ËÌá¤ëÃæ¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï£±¿Í¡¢»û±¡¤Î³°¤Ç¹õ¤¤¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤ó¤ÜÊÖ¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¶õ¹Á¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¡¼¥ë»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â×´§¼°¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿¡¼»û±¡¤ÇÃåÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¤¤¤È¤³¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤ÎÉ×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯»á¤Ë¡¢¼°Åµ¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡Öµ¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö¶õ¹Á¡×¡Ö£³»þ£´£µÊ¬¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆÉ¿°½ÑÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂ©»Ò¥¢¡¼¥Á¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È°ì½ï¤Ë½Ë¤¦¤¿¤á¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ËÌá¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£