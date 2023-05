大阪では初開催となるポップ・カルチャーイベント「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2023」が5日、インテックス大阪にて開幕(7日まで)。1日目の午後のステージに、“スター・ウォーズ俳優”ダニエル・ローガン&ヨーナス・スオタモが登壇。トークショーの後、日本のコスプレイヤーたちとの交流も楽しんだ。

【画像】ダニエル・ローガン&ヨーナス・スオタモ登壇のステージ写真

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』でボバ・フェットを演じたダニエル・ローガン。『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』等でチューバッカ役を務めたヨーナス・スオタモ。

登場していきなり「コンニチワ!ニッポンイチバン! I LoveYou Osaka!」と愛きょうを振りまいたダニエルに、ヨーナスも負けじと「オーサカ、サイコー!」と日本語を連発し、2人のトークがスタート。

自身が演じたキャラクターの魅力などを語りながらダニエルは「撮影当時ジョージ・ルーカスから多くのアドバイスをもらいましたが、(オビ=ワン・ケノービ役の)ユアン・マクレガーからもアドバイスをもらいました。それは怒った顔の作り方です。自分はニコニコした顔をしがちだったのでとてもいいアドバイスでした」と当時のキャストやスタッフとの思い出を語った。

ヨーナスは「チューバッカのコスチュームを着て演技をするのはとても大変で、10時間サウナに入っているようなものです。1日が終わって家に帰るとすぐ寝てしまうくらいヘトヘトになりますが、私はサウナ文化のフィンランド出身なので、サウナ、バンザイ!でした。でもチューバッカで一番難しいのは歩き方で、J.J.エイブラムス(『フォースの覚醒』『スカイウォーカーの夜明け』の監督)にはよく『いいね、いいね、もう1回』と言われながら25回も撮り直した時もありました(笑)」と撮影時の苦労を語っていた。

そして、イベント時はアメリカ時間ではまだ5月4日であったことから、お決まりの名せりふ「May the Force be with you」を、ダニエルが日本語で「フォースト、トモニ、アレ!」、ヨーナスは「〇×▲〜〜」とウォーキー語でそれぞれ披露し、ステージは終了した。

ダニエルとヨーナスは引き続き行われた「スター・ウォーズ」を愛してやまないコスプレイヤーたちが大集合する「スター・ウォーズ・ギャザリング・ステージ」にも参加。「大阪コミコン2023」のスタッフがコスプレ姿で登場するとダニエルが「カワイイー!」と得意の日本語で叫び、「スター・ウォーズ」のコスプレイヤーたちが次々にステージに入場すると、ヨーナスがハイタッチで彼らを出迎えた。

その後、ファンからの質問に答えるなど、キャラクターを演じた俳優たちとファンが一緒になって「スター・ウォーズ」愛を共有する時間を楽しんだ。