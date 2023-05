SF映画の金字塔「スター・ウォーズ」映画シリーズの3作目『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983年)の公開40周年を記念し、初のデジタル上映を行っている東京・TOHOシネマズ日比谷で4日、同シリーズの日本版声優としておなじみの森川智之と金田明夫が登壇するトークイベントが開催された。

5月4日は、シリーズの名せりふ「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」のMay the Force とMay the 4th(5月4日)の語呂合わせから、「スター・ウォーズの日」として、世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日となっている。

森川は、1999年 に劇場公開された『 スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス 』 から、 オリジナルドラマシリーズ『オビ=ワン・ケノービ』でユアン・マクレガーが演じるオビ=ワン・ケノービの日本版声優を務めてきた。

金田は、2002年に公開された『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』でボバ・フェットの父ジャンゴ・フェット”、アニメーション『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』でキャプテン・レックスをはじめとする全てのクローン・トルーパー、オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』のシーズン2からはボバ・フェットの日本版声優を務めている。

劇場には、1983年の公開当時、映画館で観たという往年のファンから、親子連れ、公開当時は生まれていない世代まで、即完したチケットを買い求めたファンが集まっており、森川と金田も「スター・ウォーズ」は「ライフワーク」と、その喜びをファンと共有。

森川は「ファンから始まって、気づいたらオビ=ワンをやっている。暗黒面に落ちずに頑張ってきた甲斐があった」。金田も「20年やっていますからね。暗黒面には落ちてません」と冗談めかしながら、「僕もスクリーンで見てすごい映画だな、こんな作品に携われたら幸せだろうなと思っていた。『フォースとともにあらんこと』というせりふを言わせていただいていることが、一番の誇りになっています」と感慨深げに話した。

また、「スター・ウォーズ」ファン最大のイベント「スター・ウォーズ セレブレーション」の次回2025年の開催地が日本に決定したことについて、森川は「昨年、ドラマシリーズ『オビ=ワン・ケノービ』(ディズニープラスで配信中)のイベントでリモートでしたがオビ=ワンを演じるユアン・マクレガーと話すことができて、日本に来るチャンスがあったら是非会おうって、ディナーをしようと約束したのでそれを実現させたい」と、個人的な希望を吐露。金田は「全クローンを集めたクローンサミットをやってみたい」と、夢を膨らませた。さらに、森川は「毎年、スター・ウォーズの日が世界中で盛り上がって、常に広がりを見せるスター・ウォーズ・ワールドを皆さんと一緒に僕も楽しんで、2025年に向けて盛り上げていきたい」と意気込んでいた。