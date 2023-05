オードリー・ヘプバーンの出世作としてしられる永遠の名作、ラブロマンスの金字塔、映画『ローマの休日』の製作70周年を記念して、4Kレストア版の劇場公開が決定した。4Kの高精細な映像での上映は日本初。8月25日より東京・新宿ピカデリーほか全国で順次公開される。

美しいローマの街を背景に、自由のない生活に嫌気が差し公務を抜け出した王女アンと、偶然彼女を手助けした新聞記者ジョー・ブラドリーが繰り広げる、ロマンティックで切ない物語。

ウィリアム・ワイラー監督のもと、アメリカ映画初主演のオードリー・ヘプバーンが見事アカデミー主演女優賞を受賞し、赤狩りにより別名義で脚本を手がけたダルトン・トランボも脚本賞(当時の名称は原案賞)を獲得。煌びやかな衣装は衣裳デザイン賞に輝いた。

昨年は、ドキュメンタリー映画『オードリー・ヘプバーン』(配給:東北新社)が公開されたほか、声優の浪川大輔、早見沙織らを起用した新録吹替版『ローマの休日』がテレビ放送されて大きな話題となった。映画館のスクリーンに鮮やかによみがえる『ローマの休日』4Kレストア版も注目を集めそうだ。

(C)1953 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM, (R) & COPYRIGHT (C)2023 By Paramount Pictures All Rights Reserved.