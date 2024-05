ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、トイレ用品を隠してすっきりと収納できる「スリムトイレラック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スリムトイレラック」

タイプと価格:【4段】21,800円(税込)

サイズ:幅16、奥行40、高さ74cm

引出内寸:12×37×12.5(高さ)cm・3杯、12×37×28(高さ)cm・1杯

耐荷重量:天板・1kg

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

やさしいカラーでキャラクターをプリントした、空間に馴染むスリムトイレラック。

隠しておきたいトイレ用品をしっかり収納できます。

そして、狭いトイレにもすっきりとおさまるスリム設計で、使い勝手もバツグン!

デザインは「ミッキー&ミニー」と「クラシック・プー」と「ドナルドダック」の3種類がラインナップされています。

ミッキー&ミニー

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのトイレラック。

清潔感のある白が基調で、ブラウンのプリントもおしゃれに映えます。

また、上下で「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が見つめ合っているようなデザインもかわいい☆

クラシック・プー

「クラシック・プー」デザインのトイレラック。

あたたかみのあるブラウンに、手書き風タッチのアートが素敵!

さらに、「くまのプーさん」に「ピグレット」、「ティガー」の姿がプリントされ、愛らしさ満点です。

ドナルドダック

「ドナルドダック」のトイレラック。

黄色、白、水色のボーダー柄がマリンな装いでとっても爽やか☆

1段目にはロゴが、4段目には怒ったような表情をした「ドナルドダック」の姿がデザインされています。

<使用イメージ>

ラックの中には、トイレットペーパやお掃除シートなどを収納することができます。

それから4段目には、スプレーなどの高さのあるものも収納OK!

シンプルな色とデザインがトイレ空間にマッチした収納雑貨。

トイレ用品を隠してすっきりと収納できる、ディズニーデザイン「スリムトイレラック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

