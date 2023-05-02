°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿Å¹°÷¤ÎÂÐ±þ ¡ÈÈ¿±þ¤Î°ã¤¤¡É¤ÎÏÃ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡×¡Ö³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÅ¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ÈÈ¿±þ¤Î°ã¤¤¡É¤ÎÏÃ¤Ë¡¢Twitter¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡×¡Ö³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ÈÈ¿±þ¤Î°ã¤¤¡É
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Îkaroooome¤µ¤ó¡Ê@karoooome¡Ë¡£¡ÖÇ§ÃÎ¤Î¥¢¥ì¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼«¿È¤ÎTwitter¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ÎÅ¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤¬2¥Ñ¥¿¡¼¥óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1¥Ñ¥¿¡¼¥óÌÜ¤Ï¡Ö¡È¤¤¤Ä¤â¡É¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ëÅ¹°÷¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤ª³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡ª¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤³¤ÎÅ¹¤³¤ì¤Ê¤¤¥Ã¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¡£2¥Ñ¥¿¡¼¥óÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ä¤Þ¤¿¥É¡¼¥¾¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö100²ó°Ê¾åÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤³¤Î¥¥ç¥ê´¶¡Ä¡ª¤Þ¤¿¤³¤è¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ë Ã¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¸À¤ï¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¡ÙÅ¹¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö¡ØÆëÀ÷¤ß¤ÎµÒ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼«°Õ¼±²á¾ê¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï2Ëü·ïÄ¶¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï5·î1Æü16»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢karoooome¤µ¤ó¤Ëº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Ë¤è¤¯¤ªÅ¹¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤ë¤ÈÈ¿¼ÍÅª¤Ë¡Ø¥ä¥Ã¥Û¡¼¡ª¡»¡»¤µ¡Á¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¸À¤ï¤ì¤ëÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬2ÄÌ¤êµï¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ±öÂÐ±þ¤Ç¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥Ö¤Ç¤¤¤¿¤¤»þ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤äÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤«¤éÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë