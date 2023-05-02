·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿ÀÈëÅª¤Ê¾¯½÷¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¡õ¥µ¥¿¡¼¥ó¡×ÊÔ¥¥ã¥éPV¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù2Éôºî¤è¤ê¡¢±Ç²è¸ø¼°TikTok¤Î¡È¥·¥ç¡¼¥È¥¥ã¥éPV´ë²è¡ÉÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥×¥ë¡¼¥È¡õ¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥µ¥¿¡¼¥óÊÔ¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥×¥ë¡¼¥È¡õ¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥µ¥¿¡¼¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¥ã¥éPV
¡¡1991Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÉðÆâÄ¾»Òºî¤Î¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÎÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï4600ËüÉô¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢1992Ç¯¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£1997Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º40¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯2022Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤¬6·î9Æü¡¢¸åÊÔ¤¬Æ±30Æü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·à¾ì¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¥ã¥éPV´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø¼°TikTok¤ÈYouTube¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤ÆËè½µ¸ø³«Í½Äê¤ÎËÜ´ë²è¡¢¤½¤ÎÂè6ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥×¥ë¡¼¥È¡¿Ì½²¦¤»¤Ä¤Ê¡ÊCV¡§Á°ÅÄ°¦¡Ë¤È¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥µ¥¿¡¼¥ó¡¿ÅÚèÎ¤Û¤¿¤ë¡ÊCV¡§Æ£°æ¤æ¤¤è¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì½²¦¤»¤Ä¤Ê¤Ï¡¢30À¤µª¤ÎÌ¤Íè¤Ç»þ¶õ¤ÎÈâ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¡¼¥é¡¼¥×¥ë¡¼¥È¤¬¸½Âå¤ËÅ¾À¸¤·¤¿»Ñ¡£ÎäÀÅ¤Ê¤¬¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤»¤Ä¤Ê¤Ï¡¢¤Á¤Ó¤¦¤µ¤È¤Û¤¿¤ë¤¬ÄÌ¤¦½½ÈÖ¾®³Ø¹»¤ÎÊÝ¸±°å¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥×¥ë¡¼¥È¡Û¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥¦¥é¥Ì¥¹¤ä¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë³°ÉôÂÀÍÛ·ÏÀï»Î¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤«¤é¿¯Æþ¤¹¤ëÅ¨¤ò´Æ»ë¤¹¤ë»ÈÌ¿¤ò¤â¤Ä¡£
¡¡ÅÚèÎ¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤¦¾¯½÷¡£¤»¤Ä¤Ê¤äÅ·²¦¤Ï¤ë¤«¡¢³¤²¦¤ß¤Á¤ë¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢°ì½ï¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Á¤Ó¤¦¤µ¤È¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤À¡£¡Ú¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥µ¥¿¡¼¥ó¡Û¤ËÊÑ¿È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇËÌÇ¤ÈÃÂÀ¸¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë½ªËö¤ò¾·¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤Ê³ù¤ÇÅ¨¤Ë¾×·â¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¡£ºÇ½ª¾Ï¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤ÎÀï¤¤¤Ë2¿Í¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù2Éôºî¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤¬6·î9Æü¡¢¸åÊÔ¤¬6·î30Æü¤è¤ê¸ø³«¡£