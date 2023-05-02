¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡È¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡É¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óUP¡¡¡Ö´°Á´¤ËÈà»áÌÜÀþ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¦ÍÍ¤ËÊû¤°Ìô»Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö°µÅÝÅªÈþ¿Í¡×¡Ö´°Á´¤ËÈà»áÌÜÀþ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´°Á´¤ËÈà»áÌÜÀþ¡×¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥¥å¡¼¥È¤Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»£±Æ¤Ç¡Ö¾®ÅÄµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈ¢º¬¤Ø¡£¡ÖÈ¢º¬¥í¥±¤Ø¹Ô¤¯»þ¡¢¾®ÅÄµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡¡À²¤ì¤Æ¤Æ·Ê¿§¤âåºÎï¤À¤·¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤±¤É´°Á´¤Ë´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°ÍÍ»Ò¤ä°²¥Î¸Ð¤È¸«¤é¤ì¤ë¸Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¥çÂô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¿Í´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡¢¡¢¡×¡Ö¾®ÅÄµÞ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡È´Ñ¸÷µ¤Ê¬¡É¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¶¶ËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö´°Á´¤ËÈà»áÌÜÀþ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£°úÍÑ¡§¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¡÷H_KANNA_0203¡Ë