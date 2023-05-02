¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó12¤Ë¥«¡¼¥é¡¦¥Ç¥ë¥ô¥£¡¼¥Ë¥å¤¬½Ð±é¡ª

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It's happening. Emma Roberts will be joined by @KimKardashian for @AHSFX Season 12. Coming this summer. pic.twitter.com/Se77GlmDLX
- AmericanHorrorStory (@AHSFX) April 10, 2023
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