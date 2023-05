¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó12¤Ë¥«¡¼¥é¡¦¥Ç¥ë¥ô¥£¡¼¥Ë¥å¤¬½Ð±é¡ª

米FXの人気ホラードラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』シーズン12に、モデルから俳優に転身し、『カーニバル・ロウ』や『マーダーズ・イン・ビルディング』といったドラマに出演しているカーラ・デルヴィーニュの参加が決定した。

米Deadlineによると、このアンソロジーシリーズの新シーズンは、ダニエル・バレンタインのスリラー小説「Delicate Condition(原題)」を原作に、不吉な人物が自分の妊娠が実現しないよう、あらゆる手段を講じていると確信した女性を中心に描かれるという。原作は、「傑作ホラー映画『ローズマリーの赤ちゃん』をアップデートして、主人公をフェミニストにしたような作品」と評されていることから、過去シーズンに負けない恐怖の物語が紡がれるようだ。

カーラが演じるキャラクターの詳細は不明だが、レギュラーとして出演するという。4月上旬には、医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』に主演したマット・ズークリーの出演も報じられており、これまでホラー作品になじみの薄かった二人が新境地を開拓することとなりそうだ。ほかには、『アメリカン・ホラー・ストーリー』常連のエマ・ロバーツ、そしてキム・カーダシアンの出演も決まっている。キムは有名なセレブ一家の一員で、『私はラブ・リーガル』や『CSI:ニューヨーク』で演じた経験がある。

It's happening. Emma Roberts will be joined by @KimKardashian for @AHSFX Season 12. Coming this summer. pic.twitter.com/Se77GlmDLX

- AmericanHorrorStory (@AHSFX) April 10, 2023