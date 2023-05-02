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Northern District of California | Former Apple Employee Sentenced To Prison For Conspiracy To Defraud Apple And Tax Crimes | United States Department of Justice
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/former-apple-employee-sentenced-prison-conspiracy-defraud-apple-and-tax-crimes
Former Apple employee sentenced for stealing $17 million from company - The Verge
https://www.theverge.com/2023/4/28/23702239/apple-fraud-fine-prison-sentence-tax-evasion-irs
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