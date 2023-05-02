¥¢¥á¥ê¥«¡¢6·î1Æü¤Ë¤â»ñ¶â¸Ï³é¤ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬·Ù¹ð¡¡ºÄÌ³¾å¸Â°ú¤¾å¤²µá¤á¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¤¥¨¥ì¥óºâÌ³Ä¹´±¤Ï1Æü¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³¾å¸Â¤òµÄ²ñ¤¬°ú¤¾å¤²¤ë¤«°ì»þÅà·ë¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢6·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËºâÀ¯»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
ºÄÌ³¤¬¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¿·¤¿¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¥¤¥¨¥ì¥óÄ¹´±¤ÏÏ¢Ë®²¼±¡¤Ç¡¢¸½ºß31Ãû4000²¯¥É¥ë¡ÊÌó4315Ãû±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÄÌ³¾å¸Â¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡ÖÁáµÞ¤Ë¡×¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ9Æü¤ËµÄ²ñ¥È¥Ã¥×¤é¤ò¾·½¸¤·¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¥¤¥¨¥ì¥óÄ¹´±¤Ï²¼±¡µÄ°÷°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤Ç¡¢¡ÖºÄÌ³¾å¸Â¤Î°ì»þÅà·ë¤ä°ú¤¾å¤²¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ð¡¢´ë¶È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê´¶¤Ë¿¼¹ï¤Ê³²¤òÍ¿¤¨¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÎÃ»´ü¼Ú¤êÆþ¤ì¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢²æ¡¹¤Ï²áµî¤ÎºÄÌ³¾å¸Â¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤¹¤ëÀµ³Î¤Ê»þ´ü¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
µÄ²ñÍ½»»¶É¡ÊCBO¡Ë¤â¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖºâÌ³¾Ê¤¬6·î½é½Ü¡×¤Ë»ñ¶âÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
CBO¤Ï¡¢¡Öº£¸å¿ô½µ´Ö¤ÎºÐÆþ¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¶â³Û¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢¸Ï³é¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆü¤ÏÉÔ³ÎÄê¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢Ë®ºÄÌ³¤Î¾å¸Â¤Ï1960Ç¯°Ê¹ß¡¢78²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ú¤¾å¤²¤äÅà·ë¡¢²þÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î´í¸±À
¥¢¥á¥ê¥«¤¬»Ë¾å½é¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤¬º®Íð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÍÑ¤âÊø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤ä·³¿Í¤ÎµëÍ¿¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Î·ÀÌó¶È¼Ô¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Å·µ¤Í½Êó¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤¬»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÎ©µ¤¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢6·î¤Þ¤Ç¤Î»ÍÈ¾´üÃæ¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤òÁý¤ä¤¹·×²è¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÏÇ¯½é¤ÎÍ½Â¬¤è¤ê¤â4490²¯¥É¥ëÂ¿¤¤7260²¯¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Åö¶É¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¼ý¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡¢»ÍÈ¾´ü½é¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÄ²ñ¤ÎÈ¿±þ
²¼±¡¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤Ï¡¢ºÄÌ³¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë»¿À®¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÂçÉý¤ÊºÐ½Ðºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢³ØÀ¸¥í¡¼¥óµßºÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ¹µ½ü¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Î°ìÉôÀ¯ºö¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦Ì±¼çÅÞÂ¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾å±¡¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤ä¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÀè½µ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢Á´ÊÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤ò´Þ¤à´ë¶ÈÃÄÂÎ¤«¤é¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î°Æ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì±¼çÅÞ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¾å±¡±¡ÆâÁíÌ³¤È¥Ï¥¡¼¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¥¹²¼±¡±¡ÆâÁíÌ³¤Ï1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö6·î1Æü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¡¢²æ¡¹¤Î·ÐºÑ¤È²¿É´Ëü¤â¤Î²ÈÄí¤ÎÇËÌÇÅª¤Ê·ë²Ì¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦ìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ï¡¢º£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¡¢±¦Íã¤Î²á·ãÇÉ¤Ë¹ñ²È¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µÄ²ñ¤Ï²¿À¤Âå¤â¤Î´Ö¡¢Ç¯´ÖÍ½»»¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆºÐ½ÐÆþ¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢º£¤â¤½¤ÎºÇÃæ¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËµÄ²ñ¤³¤½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¤À¡£²á·ã¤Ê¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤·¤è¤¦¡ÊMAGA¡Ë¡ÙÇÉ¤Î¶¦ÏÂÅÞ°÷¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á·ã¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¿Í¼Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¶¨µÄ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥«¡¼¥·¡¼²¼±¡µÄÄ¹¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¿¦Ì³¤òµñÈÝ¡×¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬»Ë¾å½é¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë´Ù¤¤¤ë¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥Þ¥«¡¼¥·¡¼»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö»þ´Ö¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬²¿¥«·î¤âÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢µÄ²ñ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¡¢¾å±¡¤Ë¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤¬¤¢¤ë¡£¾å±¡¤ÈÂçÅýÎÎ¤Ï¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¨¥ì¥óÄ¹´±¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¤â²¼±¡°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬À¯ÉÜ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡ÖÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê±Ñ¸ìµ»ö¡¡Yellen warns US could run out of cash in a month¡Ë