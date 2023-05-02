¿¹ÈøÍ³Èþ¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¤·¼«¿È½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¡¡PINK HOUSE¤È¥³¥é¥Ü¤â
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î5·î5Æü¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ÈøÍ³Èþ¤È¸À¤¨¤Ð¡ª¤ÎPINK HOUSE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â
¡¡¿¹Èø¤Ï1982Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Í¤é¤ï¤ì¤¿³Ø±à¡Ù¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ1983Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¡¦¤Í¡¦¤¬¡¦¤¤¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1986Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç10Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¶áÇ¯¤ÏÆ±´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¾¾ËÜÌÀ»Ò¤ä·¬ÅÄÌ÷»Ò¤é¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2018Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢5·î5Æü¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹Èø¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¡¦¤Í¡¦¤¬¡¦¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Õ¥©¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢1988Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØMISTY¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¿¹Èø¤¬Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPINK HOUSE¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÁ´6ÅÀ¡£SNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢¿¹Èø¼«¿È¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¤Î5·î5Æü12»þ¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¿¹ÈøËÜ¿Í¤¬º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢5·î5Æü¤Î12»þ30Ê¬¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖMAILIVIS¡×¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖPINK HOUSE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢PINK HOUSEÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤âÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë6·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¢¨¿¹ÈøÍ³Èþ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¿¹ÈøÍ³Èþ¥³¥á¥ó¥È
¿¹ÈøÍ³Èþ¤Ç¤¹¡£
É÷·°¤ëµ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
40Ç¯Á°ÃÓÂÞÉ´²ßÅ¹¤Î²°¾å¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æü¤â
¿·ÎÐ¤ÎÉ÷¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â´¶·ã¤·¤¿»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¡Ä
¤¢¤Îº¢¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Îº¢¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç
¤³¤ÎÅÙ¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
40Ç¯Á°¤Î»ä¤òº£¤É¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤³¤¦¤È
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤È½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä
40¼þÇ¯¥í¥´Æþ¤ê¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
º£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡¢º£¤É¤¥°¥Ã¥º¤Î¿åÃå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ª
¤½¤·¤Æ
¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¥Ï¥¦¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤È¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£
¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë
40Ç¯Á°¤Î»ä¤Ëjoin¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡¡