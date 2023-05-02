ÃæµïÀµ¹¡õ¹á¼è¿µ¸ã¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤ÎÌ¾Á°¡×¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤º¤â¡ÈÉÔ¼«Á³¤ÊÈÖÁÈ³°¶¦±é¡É¤Ë×ÖÅÙ´ª¤°¤ë»ëÄ°¼Ô
¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ç¤¹¡ª¡¡ÌÀÆü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤âÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¹á¼è¿µ¸ã¡¢¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëCM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SMAP¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç´¿´î¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤ÈÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤¬4·î30Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È2¿Í¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢4¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é²ó¤Ï¡ÈÆÃÎã¡É¤È¤·¤Æ¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬1¿Í¤Ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊüÁ÷¤Î´Ö¤ËCM¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ôµ¿»÷Åª¤Ë¤À¤±¤É¡¢SMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¦±é¤¬³ð¤Ã¤¿¡ª¡Õ¡ÔÃæµï¤¯¤ó¤È¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤¬¶¦±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥¥à¥¿¥¯¤ÎCM¤¬Î®¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¡Õ¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º×ÖÅÙ¤«¡É¤È´ª·«¤ë»ëÄ°¼Ô
¡¡Ãæµï¤È¹á¼è¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡ØSmaSTATION!!¡Ù°ÊÍè¡¢¸ø¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¹á¼è¤µ¤ó¤ÏËèÆüÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£Ãæµï¤µ¤ó¤¬¡È¸ãÏº¤ÏÏ¢Íí¤ò¤è¤³¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤Ê¤É¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È²¼¤ÎÌ¾Á°¸Æ¤Ó¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤ÈCM¤Ç¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØBETTING¡Ù¤ò¹á¼è¤µ¤ó¤¬²Î¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±é½Ð¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤¿Á´°÷¤¬¡¢Ì¾Á°¤¹¤é¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê¾õ¶·¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡È¤Þ¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º×ÖÅÙ¤«¡É¤È´ª·«¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈÖÁÈ³°¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¡¢¶ìÆù¤Îºö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡ÙÀëÅÁ¤ÎÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£Çº¤ó¤Àµó¶ç¡¢CM¤Ç¤Î¡È¶¦±é¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡SMAPÁ´°÷½¸¹ç¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤«¡£