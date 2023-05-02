¡ÚAXN 5·î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û¡ØMAJOR CRIMES ¡Á½ÅÂçÈÈºá²Ý¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡Á6¤ä¡Ø¥é¥ó¥µ¥à ¸ò¾Ä¿Í¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡ª
AXN¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Ë¡ØMAJOR CRIMES ¡Á½ÅÂçÈÈºá²Ý¡Ù¤ÎºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤ä¡Ø¥é¥ó¥µ¥à ¸ò¾Ä¿Í¡Ù¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û£Á£Ø£Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ù¡ØMAJOR CRIMES¡ÙÁ´214ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¡ª
¡ØMAJOR CRIMES ¡Á½ÅÂçÈÈºá²Ý¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡Á6¡Ê34ÏÃ¡Ë
HD»úËëÈÇ¡§5·î8Æü¡Ê·î¡Ë19¡§00¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚ 2ÏÃÏ¢Â³¡Ë
HDÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¡§5·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚ 2ÏÃÏ¢Â³¡Ë
¹ª¤ß¤Ê»ÊË¡¼è°ú¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¸ò¾Ä¤Î¥×¥í¡¢¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥ì¥¤¥À¡¼·ÙÉô¤¬Î¨¤¤¤ë¥í¥¹»Ô·Ù½ÅÂçÈÈºá²Ý¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Þ¤à¥·¡¼¥º¥ó5¡Á6¤¬¤Ä¤¤¤ËAXN¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥À¡¼¤È¥Õ¥ê¥ó¤Î´Ø·¸¤Ë¿ÊÅ¸¤¬Ë¬¤ì¤ë¹¬¤»¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãç´Ö¤Î°ì¿Í¤ò¼º¤¦Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤â¡£3¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿ôÏÃ¤º¤ÄÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó6¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ù¥Ö¥ì¥ó¥À»þÂå¤«¤é¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ëÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¹¥È¥í¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó3°ÊÍè¤ËÅÐ¾ì¡£½ÅÂçÈÈºá²Ý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥é¥¹¥Æ¥£¤Î¿È¤Ë¤â´í¸±¤¬Ç÷¤ë¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥ì¥¤¥À¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ®¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥É¥Í¥ë¡£¡Ø¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ù¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¿¤Á¤â°ú¤Â³¤³èÌö¤·¡¢¸Å³ô·ÙÉôÊä¥×¥í¥Ù¥ó¥¶Ìò¤ÎG¡¦W¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë·ÙÉôÊä¥Õ¥ê¥óÌò¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ë¥½¥ó¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤Î¥·¥§¥ê¥ê¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó¤Ê¤É¥²¥¹¥È½Ð±é¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡Ø¥é¥ó¥µ¥à ¸ò¾Ä¿Í¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÊÁ´13ÏÃ¡Ë
HD»úËëÈÇ¡§5·î14Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷
¢¨»úËëÈÇ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ï5·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë19¡§00¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚ 2ÏÃÏ¢Â³¡Ë¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬ÂÐ¾Ý
´íµ¡´ÉÍý¤È¸ò¾Ä¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Á¡¼¥à¤¬¸ò¾Ä½Ñ¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢1ÏÃ´°·ë¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òCS½éÊüÁ÷¡ªÊÆCBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¼Âºß¤¹¤ëÉÒÏÓ¸ò¾Ä¿Í¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¡£
ÉñÂæ¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡£¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡¦¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Éð´ï¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿Ä¶À¨ÏÓ¤Î¸ò¾Ä¿Í¡£¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¤È¡¢¸µ·Ù´±¤Î¥¶¥é¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸ò¾Ä¿Í»ÖË¾¤Î¥Þ¥¥·¥ó¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¥Þ¥¥·¥ó¤Ë¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë¶á¤Å¤¯ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
´ë²è¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÎºîÉÊ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØX-¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥Ý¥È¥Ë¥Ã¥Ä¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØTHE BATMAN¡Ý¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ý¡Ù¤ä¡ØBLACK SAILS/¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ë¡¼¥¯¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡£
¤½¤Î¤Û¤«ÃíÌÜ¤Î¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
HD»úËëÈÇ¡§5·î8Æü¡Ê·î¡Ë22¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
HDÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¡§5·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë15¡§30¥¹¥¿¡¼¥È
HDÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¡§5·î28Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00°ìµóÊüÁ÷
¢¨5·î21Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00¤«¤é¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¡ÊÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¡ËÁ´10ÏÃ¤ò°ìµóÊüÁ÷¡ª
¡Ø¥ê¥ó¥«¡¼¥ó »¦¿Íµ´¥Ü¡¼¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÄÉ¤¨¡ª¡Ù
HD»úËëÈÇ¡§5·î14Æü¡ÊÆü¡Ë00¡§00¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Âè1¡Á5ÏÃ °ìµóÊüÁ÷
¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼ Ì¾°å¤Î¾ò·ï¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4
HD»úËëÈÇ¡§ 5·î21Æü¡ÊÆü¡Ë00¡§00¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÆüÍËÆü00¡§00¤«¤é5ÏÃ¤º¤Ä4½µÏ¢Â³¢¨6·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß4ÏÃ
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë