¼Æºé¥³¥¦¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³CM½Ð±é¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡´Ø·¸¼Ô¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÊý¤¬Å¬Ç¤¤Ç¤Ï¡©¡×
¡¡4·î21Æü¤«¤é¼Æºé¥³¥¦¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØKIBUN PACHI -PACHI°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÌÜ·â¡ª¼Æºé¥³¥¦¤¬ºÊÉ×ÌÚÁï¤È¤ªÇ¦¤ÓÎ¹¹Ô
¡ÖÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼37¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜÍ·µ»µ¡¹©¶ÈÁÈ¹ç¤¬È¯Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥ë¤ä¥á¡¼¥«¡¼¡¢¤½¤Î¤Û¤«Á´¤Æ¤Æ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤¦½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×»Üºö¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëµ¬À©¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤à¶È³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Ñ¥Á¤È¥¹¥Þ¥¹¥í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥Ñ¥Á¥¹¥í¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÊý¤¬Å¬Ç¤¡©
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤âÌ³¤á¤¿Èà½÷¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¡¢¶È³¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢
¡Ô¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÎCM¸«¤ëÅÙ¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¡Õ
¡Ô¼Æºé¥³¥¦¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÎCM½Ð¤ë¤Ã¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥¿¥¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤¬¡ÄÆÈÎ©¤·¤¿¤«¤é¶â²ó¤ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡£²Ä°¥ÁÛ¡Õ
¡¡¤È¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÆÈÎ©¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤ÆJRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë°Ê³°¤Î¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥í´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ï½Ü¤¬²á¤®¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÏÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤äÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òCM¤Ëµ¯ÍÑ¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç2022Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï2Ãû4142²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØ¤âmixi¤Ê¤ÉIT´ë¶È¤¬Â³¡¹»²Æþ¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØWINTICKET¡Ù¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤È·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤ò¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë·Ï¤Î»Å»ö¤Ï¥®¥ã¥é¤ÎÃ±²Á¤â¹â¤¤¤È¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¡È¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡É»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡°ìÎ®ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°Õ³°¤Ë¤âÉ¾È½¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤É¤³¤ÎÁØ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¼Æºé¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡©¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Å¬Ç¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³Îò20Ç¯¤Î½÷À¡Ë
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¼Æºé¤µ¤ó¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³¶Ì¤Ê¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤À¤é¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¼Æºé¤µ¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¤¤¥®¥ã¥é¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Û¡¼¥ë´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤À¤±¤Ë¡¢°ìÎ®ÇÐÍ¥¤Îµ¯ÍÑ¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£