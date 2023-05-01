¥¯¥ì¡¼¥ó¼ÖÅÝ¤ì¡ÖÇúÈ¯¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¡×Âçºå¡¦½»Âð³¹¤Ç¡È2¥È¥ó¤ÎÅ´¹ü¡ÉÍî²¼
Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç1Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬·¹¤¡¢¥¢¡¼¥àÉôÊ¬¤¬ÀÞ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿Ä¹¤µÌó8¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µÌó2¥È¥ó¤ÎÅ´¹ü¤¬Íî²¼¤·¡¢½»Âð¤Î²°º¬¤Ê¤É¤Ë·ê¤¬¤¢¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§¡Ö¡Ê²È¤Ë¤¤¤¿Â©»Ò¤¬¡Ë¡ØÇúÈ¯¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¬¥·¥ã¥¬¥·¥ã¥É¡¼¥ó¡Ù¡Ø´í¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¤½¤ÎÁ°¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î¿Í¤«¤é¡×
¶á½ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í¡§¡Ö¡ÊQ.¤³¤ÎÊÕ¤Ï½»Âð³¹¡Ë½»Âð³¹¡£¡ÊQ.ÊâÆ»¤ËÍî¤Á¤Æ¤â¡Ä¡Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¡ÊQ.¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤è¤¯Êâ¤¯¡ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÄÌ¶Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤Í¡×·úÀß¸½¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅ¾ÅÝ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡¼¤Î°ìÉô¤¬¡¢ÅÚ¤ÎÃÏÌÌ¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬·¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£