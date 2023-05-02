¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¥É¥é¥Þ²½¡ª¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢GPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¤¬¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¿å10¡É¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µ¿åÍË¡¦22»þ¡Á22»þ54Ê¬¡Ë¤Ë¤Æ7·î¤«¤éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿ùÌî¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óONLINE¡×¡Ö¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Æ2008Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¡£½ñÆ»¤À¤±¤ò»Ù¤¨¤Ë¸É¹â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅÔ²ñ°é¤Á¤ÎÀÄÇ¯½ñÆ»²È¤¬¡¢¸ÞÅçÎóÅç¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢½ñÆ»²È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡ÈÅç¡É¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¤È¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¡¦¸ÞÅçÎóÅç¤ÎÊý¸À¤Ç¡È¸µµ¤¼Ô¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÌ¡²è¡Ê¡Ö¤Ï¤ó¤À¤¯¤ó¡×Á´7´¬¡Ë¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1,000ËüÉôÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÌ¡²è¤â¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ùÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ²ñÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅÔ²ñ°é¤Á¤Î¼ã¤½ñÆ»²È¡¦È¾ÅÄÀ¶½®¡Ê¤Ï¤ó¤À¡¦¤»¤¤¤·¤å¤¦¡Ë¡£½ñÆ»³¦¤Î²È¸µ¤Î¸å·Ñ¤®¤Ç¡¢¼ã¤¿·±Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢À¤´Ö¤Ë¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤ÀÄÇ¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëºÃÀÞ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜÀ¾Ã¼¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê¸©¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½ñ¤Î½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÅ¤«¤Ê°ì¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¶á½ê¤Î¾®³ØÀ¸¡¦¶×ÀÐ¤Ê¤ë¡Ê¤³¤È¤¤¤·¡¦¤Ê¤ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¡¼ê¤Ë²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÅçÌ±¤¿¤Á¤È¤Î¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÄ¼Ë¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¡£Åç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤äÆÈÆÃ¤Î´·½¬¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÅçÌ±¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê½ñ¤Î¶ÃÏ¤òÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿ùÌî¤Ï¡ÖÃÏÌ£¤Ë¥¹¥´¥¤¡ª¹»±Ü¥¬¡¼¥ë¡¦²ÏÌî±Ù»Ò¡×¡Ê2016¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£2023Ç¯¤âÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ3ËÜÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ùÌî¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ä¾É®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×¤Ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿²ÏÌî·½ÂÀ¤È¡¢µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿°¤Áê¥¯¥ß¥³¤¬ºÆ·ë½¸¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë
¿ùÌîÍÚÎ¼¥³¥á¥ó¥È
Q¡§ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë±Ø¤«¤é±ó¤¯¤Æ¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬¤³¤¦¤·¤ÆGPÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸ÞÅçÎóÅç¤¬ÉñÂæ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åç¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Q¡§¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ð¤é¤«¤â¤ó¤Ï¸ÞÅçÎóÅç¤ÎÊý¸À¤Ç¡È¸µµ¤¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤È¸ÞÅçÎóÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤Î¡¢¿´¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§Ìò¤Î°õ¾Ý¤äÌò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¾ÅÄÀ¶½®¤Ï¿Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸ß¤¤¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡¢Ä¾ÀÜ³§¤µ¤ó¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ñÆ»¤ò¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢È¾ÅÄÀ¶½®¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¿ùÌîÍÚÎ¼¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤ËºÇÂç¸Â¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
Q¡§»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶õµ¤´¶¤Ê¤É¤ò¤Á¤ã¤ó¤È²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿´¤¬¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë²¹¤«¤¤¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
´ë²è¡§¾å¸¶¼÷°ì¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊÔÀ®Éô¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡È¸µµ¤¡É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÂç¼«Á³¤Î±ÇÁüÈþ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦È¾ÅÄÀ¶½®¤¬¸ÞÅçÎóÅç¤ÎÅçÌ±¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡È¸µµ¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À»£±ÆÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿ÍÊÁ¡¢½ñÆ»Îý½¬¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¼ÂÄ¾¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦È¾ÅÄÀ¶½®¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¶¦´¶¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÀ¶½®¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò¿ùÌî¤µ¤ó¤Ê¤é200¡ó±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æº£¤«¤é»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£