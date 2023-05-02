¥·¥¬¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ö»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡×¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó½Ð±é¤Ï½ª¤ï¤ê
¥·¥¬¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ê73ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤Î¥¨¥ì¥ó¡¦¥ê¥×¥ê¡¼Ìò¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥·¥¬¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë1979Ç¯¤ÎÂè1ºîÌÜ°Ê¹ß¡¢Âè4ºî¤Þ¤ÇÆ±SF¥Û¥é¡¼±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï¡Ö»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°úÂà¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈºòÇ¯8·î¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥¬¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥à»ï¤Ë¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¼ï¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¥Ë¡¼¥ë¡¦¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤È¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¤è¡×
¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤Ï°ÊÁ°¡¢20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆ±±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Àè·î¡¢Æ±¼Ò¤ÏÂè9ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë¼ã¤¿·À±¤¿¤Á¤òÈ´Å§¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ·óµÓËÜ¤Ï¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ö¥É¥ó¥È¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥Õ¥§¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡¢¼ç±é¤ÏSF±Ç²è¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡§¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Î¥±¥¤¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Ë¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥è¥ó¥½¥ó¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö°Å¹õ¤È¿ÀÈë¤Î¹ü¡×¤Î¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥ë¥Î¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿À¤³¦¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Ææ¤Î°ÛÀ±À¸Êª¥¼¥Î¥â¡¼¥Õ¤ÈÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£