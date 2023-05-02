¤Ê¤¼º£¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬ºÆ¥Ö¡¼¥à¡©¡È¤Î¤ó¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡È¥ï¥±¤¢¤êÇÐÍ¥¡É¤Î½Ð±é¤âÏÃÂê
¡¡2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬¡¢4·î3Æü¤«¤éBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¤ÇÆ±»þÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥ÞÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§¡×¤¬2013Ç¯¤Î¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÇÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Ä«¥É¥é¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ÊüÁ÷10¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¤Ï¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ä¼ê¸©µ×»ü»Ô¤Ê¤É¤¬´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó10¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤ÎºîÉÊ¤ÎºÆÊüÁ÷¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½éÆü¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡Ö#¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬Ï¢Æü¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¡£ËèÄ«¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¤ä¾¡ÃÏÎÃ¤é¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤òÇÒ¤á¤ë
¡¡3Æü¤Î½é²óºÆÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Å·Ìî¥¢¥¤ÎÊì¡¦½Õ»Ò¤Î¼ã¤Æü¤Î»Ñ¤ò±é¤¸¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½é²óËÁÆ¬¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÅì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¡£¤ï¤º¤«¤Ê½ÐÈÖ¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¡¢¼ç±é¤ÎÇ½Ç¯ÎèÆà¡Ê¸½¡¦¤Î¤ó¡Ë¤µ¤ó¡¢Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Î¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¡¢º£¤ä¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ì¾ÏÆÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÆ£¶Ì»Þ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×°Ê¹ß¤ÎÀ®Ä¹¤ä½ÐÀ¤¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤Î¤â´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ºÆÊüÁ÷¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤ä¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢Á°È±¥¯¥ÍÃË¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢º£¤ä¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÏÃ¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹ª¤ß¤ÊµÓËÜ¤Ë¤¦¤Ê¤ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙ´Ñ¤¿¿È¤ÇºÆÊüÁ÷¤ò»ëÄ°¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢½é¸«¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÌ£¤Ê±é½Ð¤ä¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¤¬Åìµþ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åö½é¡¢ÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë²Æ¤Ï¡Ö¤ï¤é¤·¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö»ä¤ÎÂ¹¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡£³«»Ï1½µ´Ö¤Ç´Ø·¸À¤ä¿ÆÌ©ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¡¢µÓËÜ¤Î¹ª¤ß¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥³¥ß¥«¥ë¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¡¢·ÚÇö¤µ¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤Î²áÁÂÌäÂê¤ä¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ä³°Éô¤Î¿Í¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¡¢¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥«¥ë¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë·ÚÇö¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÌäÂêÄóµ¯¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤¬¼´¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤êÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ÇÀâ¶µ½¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤µ¤ó¤³¤ÈÂÎ©¥Ò¥í¥·¤Ï¡¢¤½¤Î´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤äÅÐ¾ì²ó¤ÎÁá¤µ¤«¤é¡¢½é²óÊüÁ÷»þ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¢¥¤ÎÁê¼êÌò¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤ä±éµ»¤¬°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥¯¥º¤ÇÎ¢¤Î¤¢¤ëÃË¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î±éµ»¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ï¥±¤¢¤êÌò¼Ô¤Î½Ð±é¤âÃíÌÜ¡£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2016Ç¯¤Î»öÌ³½êÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ç½Ç¯ÎèÆà¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦¤Î¤ó¡Ë¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿Â¸ºß´¶¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¡¢¥¢¥¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤¬´°¤Ú¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Èà½÷¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£